Малкин вошел в топ-25 бомбардиров в истории НХЛ

Российский форвард «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин отметился двумя результативными передачами в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Нью-Джерси Девилз» и вошел в топ-25 бомбардиров в истории лиги.
«Питтсбург» победил со счетом 4:1. На счету 39-летнего Малкина теперь 1392 (527+ 865) очка в 1255 матчах в карьере в НХЛ. Россиянин обошел по этому показателю Бретта Халла (1391).
Из россиян больше Малкина набрал только Александр Овечкин (1671). Рекордсменом считается Уэйн Гретцки (2857).
В нынешнем сезоне на счету Малкина 46 (13+33) очков в 42 играх.
Малкин играет за «Питтсбург» с 2006 года и трижды выигрывал Кубок Стэнли в составе команды. Его действующий контракт завершится в конце нынешнего сезона.
Дэн Мьюз
Шелдон Киф
Артур Шилов
(00:00-37:44)
Якоб Маркстрем
(00:00-21:18)
Артур Шилов
(c 38:00)
Якоб Маркстрем
(21:24-24:44)
Якоб Маркстрем
(24:56-56:08)
Якоб Маркстрем
(56:11-56:52)
Якоб Маркстрем
(57:27-57:31)
Якоб Маркстрем
(c 58:01)
17:26
Арсений Грицюк
18:51
Томас Новак
(Крис Летанг, Евгений Малкин)
21:24
Евгений Малкин
24:56
Пол Коттер
(Дуги Хэмилтон, Джек Хьюз)
24:56
Командный штраф
29:59
Эйвери Хейз
33:04
Джонатан Ковачевич
35:33
Крис Летанг
38:00
Шимон Немец
46:30
Коннор Клифтон
(Райан Ши, Энтони Манта)
47:20
Егор Чинахов
(Евгений Малкин)
56:11
Коннор Клифтон
58:01
Блэйк Лизотт
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- Гол в пустые ворота
- Гол в пустые ворота в меньшинстве
- Гол в пустые ворота в большинстве
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Буллит
- Нереализованный буллит