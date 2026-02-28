Ричмонд
17:00
СКА
:
Локомотив
«Флорида» потерпела очередное поражение в НХЛ

«Флорида» проиграла «Баффало» в матче НХЛ, несмотря на 36 сейвов Тарасова.

Источник: AP 2024

МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. Хоккеисты «Флориды Пантерз» проиграли «Баффало Сейбрз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча, которая состоялась в Санрайзе, завершилась победой гостей со счетом 3:2 (1:0, 0:1, 2:1). В составе «Баффало» шайбы забросили Алекс Так (18-я минута), Бек Маленстин (52) и Пейтон Кребс (59). У «Флориды» отличились Мэттью Ткачук (34) и Сэм Беннетт (60).

Российский голкипер «Пантерз» Даниил Тарасов отразил 36 бросков из 38.

«Флорида» потерпела шестое поражение в последних восьми матчах чемпионата НХЛ. «Баффало» одержал вторую победу подряд.

Флорида
2:3
0:1, 1:0, 1:2
Баффало
Хоккей, НХЛ, Неделя 19
28.02.2026, 03:00 (МСК UTC+3)
Amerant Bank Arena, 19783 зрителя
Главные тренеры
Пол Морис
Линди Рафф
Вратари
Даниил Тарасов
(00:00-57:57)
Алекс Лайон
Даниил Тарасов
(58:43-58:49)
Даниил Тарасов
(59:25-59:27)
1-й период
02:00
Бек Маленстин
15:57
Эй Джей Грир
17:48
Алекс Так
(Райан Маклеод, Боуэн Байрам)
2-й период
29:47
Командный штраф
33:45
Майкл Кессельринг
33:51
Мэттью Ткачак
(Брэд Маршан, Сэм Беннетт)
37:55
Густав Форслинг
3-й период
45:20
Джошуа Данн
51:38
Бек Маленстин
(Джош Норрис, Ноа Эстлунд)
51:38
Командный штраф
58:43
Пэйтон Кребс
(Тэйдж Томпсон, Алекс Так)
59:25
Сэм Беннетт
Статистика
Флорида
Баффало
Штрафное время
6
8
Игра в большинстве
4
3
Голы в большинстве
1
1
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол в пустые ворота в меньшинстве
  • Гол в пустые ворота в большинстве
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Буллит
  • Нереализованный буллит