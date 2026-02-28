Ричмонд
Две передачи Сергачева помогли «Юте» обыграть «Миннесоту» в НХЛ

«Юта» обыграла «Миннесоту» в матче регулярного чемпионата НХЛ.

Источник: AP 2024

МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. Клуб «Юта Маммот» одержал победу над «Миннесотой Уайлд» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча в Солт-Лейк-Сити завершилась победой хозяев со счетом 5:2 (1:0, 2:1, 2:1). В составе «Юты» шайбы забросили Логан Кули (14-я минута), Клейтон Келлер (25), Лоусон Круз (28, 53) и Барретт Хэйтон (42). У «Миннесоты» отличились Кирилл Капризов (35) и Мэтт Болди (55).

Всего на счету 28-летнего Капризова 73 очка (33 гола + 40 передач) в 60 играх текущего сезона. Также его одноклубник Владимир Тарасенко отметился голевой передачей. Нападающий совершил 32 результативных действия (15+17) в 53 матчах. Кроме них, в составе «Уайлд» на лед выходили россияне Яков Тренин и Данила Юров, которые не отметились набранными очками.

У «Юты» Михаил Сергачев отметился двумя голевыми передачами. В активе 27-летнего защитника 41 результативное действие (9+32) в 59 играх сезона.

«Юта», набравшая 66 очков, идет четвертой в Центральном дивизионе. «Миннесота» с 80 очками занимает второе место, прервав серию из шести побед.

Юта
5:2
1:0, 2:1, 2:1
Миннесота
Хоккей, НХЛ, Неделя 19
28.02.2026, 05:00 (МСК UTC+3)
Delta Center, 12478 зрителей
Главные тренеры
Андре Туриньи
Джон Хайнс
Вратари
Карел Веймелка
Йеспер Валльстедт
1-й период
06:08
Маркус Фолиньо
11:38
Александр Керфут
13:23
Логан Кули
(Джек Макбэйн, Михаил Сергачев)
2-й период
24:26
Клэйтон Келлер
(Ник Шмальц)
27:49
Лоусон Крауз
(Ник Шмальц, Клэйтон Келлер)
32:53
Кайлер Ямамото
34:03
Кирилл Капризов
(Мэтт Болди, Матс Зуккарелло)
37:06
Ник Шмальц
39:31
Зак Богосян
3-й период
41:19
Барретт Хэйтон
(Клэйтон Келлер, Михаил Сергачев)
43:50
Маркус Фолиньо
52:48
Лоусон Крауз
(Джек Макбэйн, Шон Дурзи)
54:05
Мэтт Болди
(Владимир Тарасенко, Маркус Юханссон)
59:58
Винс Хиностроза
Статистика
Юта
Миннесота
Штрафное время
6
8
Игра в большинстве
4
3
Голы в большинстве
1
1
Голы в меньшинстве
1
0
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол в пустые ворота в меньшинстве
  • Гол в пустые ворота в большинстве
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
