Малкин рассказал о ситуации с контрактом

«Мы поговорили немного с моим агентом несколько дней назад, и он только сказал ждать конца сезона и затем уже смотреть, что будет происходить. Мы не можем ничего сказать сейчас. Я просто играю. Разговаривать с Кайлом (Дубасом, генменеджером) или еще с кем-то — это не моя работа. Я просто играю и жду. У Сидни (Кросби) травма, я хочу помогать команде побеждать, конечно же. Никаких сумасшедших новостей. Я просто жду. Думаю, мой агент скажет мне, что мы будем ждать до конца сезона», — приводит слова Малкина журналистка Мишель Крекьоло в соцсети X.