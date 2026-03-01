Ричмонд
Малкин рассказал о ситуации с контрактом

Малкин заявил, что обсудит контракт с «Питтсбургом» в конце сезона.

Источник: Reuters

МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. Российский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин заявил, что планирует дождаться завершения сезона для решения вопроса о контракте.

В субботу Малкин принял участие в гостевом матче регулярного чемпионата НХЛ против «Нью-Йорк Рейнджерс» (2:3 Б) и не отличился результативными действиями. Контракт Малкина с «пингвинами» истекает летом. Ранее журналист Дэвид Паньотта сообщал, что «Питтсбург» намерен договориться с хоккеистом по контракту до конца олимпийского перерыва в НХЛ, который завершился 25 февраля.

«Мы поговорили немного с моим агентом несколько дней назад, и он только сказал ждать конца сезона и затем уже смотреть, что будет происходить. Мы не можем ничего сказать сейчас. Я просто играю. Разговаривать с Кайлом (Дубасом, генменеджером) или еще с кем-то — это не моя работа. Я просто играю и жду. У Сидни (Кросби) травма, я хочу помогать команде побеждать, конечно же. Никаких сумасшедших новостей. Я просто жду. Думаю, мой агент скажет мне, что мы будем ждать до конца сезона», — приводит слова Малкина журналистка Мишель Крекьоло в соцсети X.

Малкину 39 лет. В текущем регулярном чемпионате он сыграл за «Питтсбург» 43 матча и записал на свой счет 46 очков (13 голов + 33 передачи). На данный момент россиянин набрал 1392 очка (527 шайб + 865 голевых передач) в карьере в НХЛ, он входит в топ-25 самых результативных игроков в истории лиги.

Рейнджерс
3:2
0:1, 1:1, 1:0, 0:0
Б
Питтсбург
Хоккей, НХЛ, Неделя 19
28.02.2026, 20:30 (МСК UTC+3)
Madison Square Garden, 17889 зрителей
Главные тренеры
Майк Салливан
Дэн Мьюз
Вратари
Игорь Шестеркин
(00:00-65:00)
Стюарт Скиннер
(00:00-65:00)
1-й период
01:28
Брэйден Шнайдер
02:08
Энтони Манта
(Эрик Карлссон, Брайан Раст)
02:36
Винс Трочек
02:36
Винс Трочек
15:59
Блэйк Лизотт
18:30
Владислав Гавриков
2-й период
21:59
Райан Ши
(Коннор Клифтон, Блэйк Лизотт)
29:09
Рикард Ракелль
30:00
Мика Зибанежад
(Винс Трочек, Джей Ти Миллер)
3-й период
42:57
Тэйлор Рэддиш
(Владислав Гавриков, Брендан Бриссон)
Серия послематчевых буллитов
победный бросок: Винс Трочек
(Рейнджерс)
Статистика
Рейнджерс
Питтсбург
Штрафное время
16
4
Игра в большинстве
2
3
Голы в большинстве
1
1
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол в пустые ворота в меньшинстве
  • Гол в пустые ворота в большинстве
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
