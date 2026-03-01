Первые голы Овечкина после Олимпиады! Русский герой прервал жуткую серию

Не успели Овечкин и «Вашингтон» порадоваться голу, как «Монреаль» тут же снова вышел вперед, когда спустя минуту после шайбы россиянина дубль оформил Коуфилд. Нерв в игре присутствовал едва ли не до финальной сирены, но ключевой и определяющий момент случился в середине встречи, когда «Канадиенс» забросили две подряд шайбы в течение нескольких минут. На экваторе второго периода по голу на свой счет записали Майк Мэтисон и Кирби Дак. «Кэпиталз», которым в рамках борьбы за место в плей-офф запрещено ошибаться, сегодня очень невнимательно сыграли у своих ворот и позволили сопернику чересчур много: и шансов, и времени на принятие решения, и пространство.