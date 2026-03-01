Ричмонд
Клуб Панарина объявил об отставке главного тренера команды

«Лос-Анджелес Кингз» объявил об отставке главного тренера команды Хиллера.

Источник: Reuters

МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Лос-Анджелес Кингз» в соцсети Х объявил об отставке главного тренера команды Джима Хиллера.

Исполняющим обязанности главного тренера до конца сезона назначен член тренерского штаба Ди Джей Смит, который с 2019 по 2023 год возглавлял «Оттаву Сенаторз».

В составе «Кингз» выступают российские хоккеисты Андрей Кузьменко и Артемий Панарин. В последнем матче команда прервала серию из пяти поражений в НХЛ, обыграв «Калгари Флэймз» со счетом 2:0.

Хиллер начал работу в «Лос-Анджелесе» летом 2022 года, когда вошел в тренерский штаб под руководством Тодда Маклеллана. В мае 2024 года Хиллер перешел на должность главного тренера клуба.