Клуб Панарина объявил об отставке главного тренера команды

МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Лос-Анджелес Кингз» в соцсети Х объявил об отставке главного тренера команды Джима Хиллера.
Исполняющим обязанности главного тренера до конца сезона назначен член тренерского штаба Ди Джей Смит, который с 2019 по 2023 год возглавлял «Оттаву Сенаторз».
В составе «Кингз» выступают российские хоккеисты Андрей Кузьменко и Артемий Панарин. В последнем матче команда прервала серию из пяти поражений в НХЛ, обыграв «Калгари Флэймз» со счетом 2:0.
Хиллер начал работу в «Лос-Анджелесе» летом 2022 года, когда вошел в тренерский штаб под руководством Тодда Маклеллана. В мае 2024 года Хиллер перешел на должность главного тренера клуба.