«Флорида» вывела российского хоккеиста из списка травмированных

Куликову 35 лет, он стал обладателем Кубка Стэнли с «Флоридой» в 2024 и 2025 годах. Всего на его счету 247 очков (50 голов + 197 передач) в 1020 матчах в регулярных чемпионатах НХЛ. В текущем сезоне спортсмен провел два матча.