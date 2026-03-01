Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Олимпийский турнир
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Другие
Спортивные видео
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
02:30
Айлендерс
:
Флорида
Все коэффициенты
П1
3.02
X
4.20
П2
2.09
Хоккей. НХЛ
04:00
Анахайм
:
Калгари
Все коэффициенты
П1
1.90
X
4.50
П2
3.44
Хоккей. НХЛ
не начался
Миннесота
:
Сент-Луис
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Питтсбург
5
:
Вегас
0
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Динамо М
4
:
Металлург Мг
1
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Лада
1
:
Шанхай Дрэгонс
2
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Сочи
5
:
Торпедо
1
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Трактор
0
:
Ак Барс
1
П1
X
П2

«Флорида» вывела российского хоккеиста из списка травмированных

Клуб НХЛ «Флорида» вывел российского хоккеиста Куликова из списка травмированных.

Источник: AP 2024

МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. Клуб «Флорида Пантерз» вывел российского защитника Дмитрия Куликова из списка травмированных, сообщается на сайте Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Спортсмен получил повреждение в матче против «Филадельфии Флайерз» (2:1) 10 октября и позднее перенес операцию на плече.

Куликову 35 лет, он стал обладателем Кубка Стэнли с «Флоридой» в 2024 и 2025 годах. Всего на его счету 247 очков (50 голов + 197 передач) в 1020 матчах в регулярных чемпионатах НХЛ. В текущем сезоне спортсмен провел два матча.