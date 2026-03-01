«Флорида» вывела российского хоккеиста из списка травмированных

МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. Клуб «Флорида Пантерз» вывел российского защитника Дмитрия Куликова из списка травмированных, сообщается на сайте Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Спортсмен получил повреждение в матче против «Филадельфии Флайерз» (2:1) 10 октября и позднее перенес операцию на плече.
Куликову 35 лет, он стал обладателем Кубка Стэнли с «Флоридой» в 2024 и 2025 годах. Всего на его счету 247 очков (50 голов + 197 передач) в 1020 матчах в регулярных чемпионатах НХЛ. В текущем сезоне спортсмен провел два матча.