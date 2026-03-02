«Надеюсь, он доволен этим обменом». Панарин осваивается в Калифорнии и получил привет от Шестеркина

Артемий Панарин после переезда с Бродвея в Голливуд за неделю прошел через обидное поражение, разгром и смену главного тренера новой команды. Россиянин ярко дебютировал в «Кингз», но впервые выиграл только с третьей попытки.
«Это как сменить команду летом»
В начале февраля Панарин оформил обмен в «Лос-Анджелес» из «Рейнджерс» в последний час перед заморозкой сделок на весь олимпийский перерыв. После этого форвард получил возможность попрощаться с Нью-Йорком, отправиться в мини-отпуск и организовать переезд семьи на другое побережье, втянуться в тренировочный процесс с новыми партнерами и уладить вопрос с выбором игрового номера.
В середине февраля Панарин прибыл в Калифорнию с женой и двумя детьми и разместился в доме экс-защитника «Кингз» и бывшего одноклубника по «Рейнджерс» Владислава Гаврикова. Нападающий появился в городе за три дня до первой тренировки с командой и обзавелся желанными цифрами 72. Могло показаться, что переговоры Артемия с калифорнийцами прошли быстрее, чем сделка с клубным маскотом Бэйли. «Королевский» лев поделился номером со звездным новичком и получил в подарок часы Rolex. При записи совместного ролика хоккеист удивился молчанию, помог с распаковкой и обнял радующегося талисмана.
«Мы остановились в доме Гави, так проще моей жене с двумя нашими детьми. Все счастливы. Вот только пока не видели солнца, вроде как приближался какой-то шторм», — сказал Панарин после первой тренировки с командой.
Артемий про сделку с маскотом Бэйли заметил со смехом: «Да, все просто [в этом вопросе]. Мы обсудили, маскот не был против. Быть может, будем делить номер с ним. Мне бы хотелось, чтобы он остался с 72-м. Да, мы решили [вопрос с вознаграждением]. Не переживайте об этом».
Панарин заодно вернулся к теме единственного устраивавшего варианта для обмена. Форвард по два года выступал за «Чикаго» и «Коламбус», провел почти шесть с половиной лет в «Рейнджерс» и сразу согласовал контракт на два следующих сезона с «Лос-Анджелесом».
«Это полезно с точки зрения психологии, особенно для меня. Как сказал, я такой парень, которому нужно играть в той команде, где самому хочется быть, и за тот клуб, в котором меня хотят видеть. Так что переподписание позволяет смотреть вперед по крайней мере на пару лет. Чувствую себя лучше, чем если бы приехал на пару месяцев, а потом летом нужно было бы снова решать, куда отправляться», — сказал Панарин.
Артемий о ценности тренировок в конце олимпийской паузы заметил: «Я думаю, это идеально, это вроде как сменить команду летом, есть время встретиться с парнями и просто провести пару тренировок, сейчас даже больше. Обычно парни должны играть на следующий день, в другой части страны, так что мне проще».
«Импульс в большинстве, в атаке»
«Лос-Анджелес» с появлением Панарина рассчитывал на рывок в гонке за плей-офф. По перспективам «Кингз» серьезно ударила травма Кевина Фиалы в матче олимпийского турнира между Швейцарией и Канадой. При этом роль креативного форварда оставляла вопросы с учетом стиля игры и оборонительных настроек калифорнийской команды. Одноклубники Артемия рассуждали об этом очень серьезно, за одним шуточным исключением.
Капитан «Кингз» Анже Копитар сказал: «Конечно же, [обмен Панарин] вызвал большой восторг. Его калибр и статистика говорят сами за себя. Очень рад видеть его в нашей команде, он совершенно точно поможет нам. Да-да, думаю, у нас где-то 13 форвардов будут проситься играть с ним».
Проводящий прощальный сезон легендарный центрфорвард калифорнийцев с многозначительными паузами и едва сдерживаемым смехом заметил о роли новичка: «Хах, он очень хорош в обороне, много отрабатывает в защите, мы будем использовать его в меньшинстве. Хах, должен сказать, не думаю, что так будет. Да, он придаст нам импульс в большинстве, в атаке. Ребята, вы достаточно видели его игру. Мы много играли против него. Даже если вернуться к его выступлениям за “Чикаго” — как только он попал в лигу, можно было говорить, что он проявит себя как очень хороший атакующий игрок, и он не разочаровал».
Нападающий Алекс Лаферрье сказал: «Да, [выходить с ним на лед] реально круто. Он невероятный игрок, станет важной частью нашей команды. Некоторые его действия просто невероятны. Я просто стараюсь читать его и искать свободное пространство, поскольку знаю, что он найдет меня. Он невероятно раздает передачи и может много забивать. С ним очень весело играть».
Центрфорвард заметил: «Да, мы обсуждали, как он терпеливо распоряжается шайбой. Он любит держать ее и создавать пространство для партнеров по звену. Его спокойствие и терпение — важный фактор в зоне атаки. Он будет владеть шайбой, проходить парней один в один. Если я смогу отбирать и возвращать владение ему, с таким контролем мы будем проводить много времени в чужой зоне. Да, он из тех, кто здорово распоряжается шайбой и создает шансы. Если у меня получится идти на ворота и освобождать лед для партнеров по звену, он точно сможет извлечь из этого выгоду».
Нападающий Адриан Кемпе сказал: «Он один из самых мастеровитых игроков в этой лиге. Конечно же, мы не так часто видели его, когда он выступал за “Рейнджерс”, потому что встречались всего дважды за год, но каждый видел, что он может делать. Каждый смотрел его хайлайты начиная со времени в “Чикаго” и тем более в “Рейнджерс”. Очень приятно, что он теперь здесь, будет весело играть в одном звене. Он может делать реально хорошие розыгрыши. Для меня важно постараться поймать его скорость как можно быстрее».
Форвард об общении с партнером по сборной Швеции и бывшим одноклубником россиянина в «Рейнджерс» Микой Зибанежадом заметил: «Я немного общался с Микой по ходу турнира [Олимпиады], он говорил о нем только хорошие вещи. Конечно же, есть некоторые отличия, потому что Мика праворукий, а я леворукий, он играет в центре, а я на правом фланге, в этом есть некая разница. Я постарался посмотреть видео его игры, а также видео с другими парнями, которые успешно взаимодействовали с ним, что они делали, где играли и все такое».
Свой восторг после появления Панарина испытал Андрей Кузьменко, но два российских форварда успели провести пока только один совместный матч за «Кингз». В конце февраля Кузьменко выбыл из строя из-за разрыва мениска, перенес операцию и пропустит несколько недель.
«Мы так играли в “Рейнджерс” пару лет»
Генеральный менеджер «Кингз» Кенни Холланд отвечал на вопрос о подписании и роли Панарина с начала месяца и уместил ключевой посыл в одну фразу. Эффективное использование новичка на коротком отрезке стало вызовом для главного тренера Джима Хиллера.
«Мы должны позволить ему делать то, что всегда, это делает его особенным», — сказал Холланд. Хиллер перед возобновлением сезона заметил: «Он будет делать то же, что и мы, но не станем лишать его того, что делает он, к этому стоит подойти осторожно. Он будет делать свое дело. Я достаточно с ним общался, видел его игру. Он освоится в том, что должен делать в обороне, но ему просто нужно оставаться самим собой».
Панарин сыграл у Хиллера всего три матча. После рестарта «Лос-Анджелес» на своем льду не удержал минимальный перевес и в третьем периоде проиграл в догонялках вышедшему без всех олимпийцев «Вегасу» (4:6), а на следующий день был разгромлен «Эдмонтоном» (1:8). «Кингз» избежали шестого поражения в шести матчах февраля и победили «Калгари» (2:0). После этого тренер был отправлен в отставку, его место занял ассистент Ди Джей Смит.
Панарин дебютировал в «Лос-Анджелесе» и вернулся в игру через месяц после вывода из состава «Рейнджерс». Форвард ожидаемо появился в ведущей тройке с Кемпе и Лаферрье и сначала отметился результативной передачей при розыгрыше большинства. Россиянин выполнил перевод из левого круга к дальнему углу ворот и нашел отскок от конька Куинтона Байфилда. Во втором периоде Артемий разыграл красивую комбинацию при первом совместном выходе с Копитаром и Кемпе. Два гола вызвали разные эмоции.
«Повезло в большинстве. Гол забили хороший, но можно сказать, что случайный. Нам сейчас такое нужно. Надо стараться чаще зарабатывать большинство, чтобы результативность была выше», — сказал Панарин о первой шайбе. Россиянин о двоечке с Копитаром и передачей словенца во второй темп на Кемпе заметил: «Я был удивлен, не видел Джуса за собой. Так что сам был немного в шоке. Копи отдал прекрасный пас».
Ход и результат матча «Кингз» с «Голден Найтс» также оставили смешанные чувства. По две передачи Панарина с Кузьменко и два гола Байфилда были перекрыты в том числе дублем Павла Дорофеева и шайбой Ивана Барбашева.
«Начали неплохо, во втором периоде переломили и повели в счете, но уступили. Такая первая игра. Да, в целом в НХЛ расписание такое, что нет времени долго переживать», — сказал Панарин о первом матче и возможности переключиться с дебюта на следующие игры. Форвард о необходимости постоянно побеждать в гонке за плей-офф заметил: «Есть такое, немного дополнительного давления. Но в целом последние пару лет мы так и играли в “Рейнджерс” — всегда были на грани, поэтому каждый матч приходилось играть на полную».
«Желаем всего наилучшего»
Пока «Лос-Анджелес» цепляется за кубковую восьмерку на «Западе», «Рейнджерс» осели на дно «Востока» и в конце февраля выбрались из своей серии с пятью поражениями. После рестарта ньюйоркцы сначала упустили перевес в два гола и уступили «Филадельфии» с дублем Матвея Мичкова (2:3 ОТ), затем отыграли отставание в две шайбы и взяли верх над «Питтсбургом» (3:2 Б).
Майк Салливан после золота США на Олимпиаде продолжил очередной сезон вне зоны плей-офф, в котором «Рейнджерс» остается радоваться редкой победе на «Мэдисон-сквер-гарден» против бывшего клуба своего тренера. А заодно — возвращению не игравшего с начала года Игоря Шестеркина. Вратарь после матча включил фирменный юмор в общении с североамериканскими медиа.
Шестеркин о том самом письме генменеджера «Рейнджерс» Криса Друри о неудачном сезоне и аналоге перестройки сказал: «Я фокусируюсь на своей игре. Иду от матча к матчу, вот и все. Если честно, не читал это письмо, потому что не говорю на английском».
Россиянин об обмене друга Панарина заметил: «Да, он один из лучших в этой лиге, так что нам тяжело без игрока такого калибра. Надеюсь, он доволен этим обменом. Мы желаем ему всего наилучшего. Полагаю, сейчас самое время для роста наших молодых игроков».
Вратарь о целях команды-аутсайдера добавил: «Мы немного обсуждали это, просто стараемся фокусироваться на игре. Мы не думаем о поражении, всегда концентрируемся на победе, стараемся по полной, чтобы добиться своего».
Шестеркин, Гавриков и Панарин через пару недель должны встретиться в Нью-Йорке. «Рейнджерс» и «Лос-Анджелес» сыграют на «Мэдисон-сквер-гарден» в ночь на 17 марта по московскому времени.
Артем Агапов