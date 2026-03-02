«Надеюсь, он доволен этим обменом». Панарин осваивается в Калифорнии и получил привет от Шестеркина

Нападающий Адриан Кемпе сказал: «Он один из самых мастеровитых игроков в этой лиге. Конечно же, мы не так часто видели его, когда он выступал за “Рейнджерс”, потому что встречались всего дважды за год, но каждый видел, что он может делать. Каждый смотрел его хайлайты начиная со времени в “Чикаго” и тем более в “Рейнджерс”. Очень приятно, что он теперь здесь, будет весело играть в одном звене. Он может делать реально хорошие розыгрыши. Для меня важно постараться поймать его скорость как можно быстрее».