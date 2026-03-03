Москва
Хоккей. КХЛ
1-й период
Лада
0
:
Ак Барс
0
Все коэффициенты
П1
16.00
X
10.00
П2
1.33
Хоккей. НХЛ
04.03
Баффало
:
Вегас
Все коэффициенты
П1
2.11
X
4.30
П2
2.96
Хоккей. НХЛ
04.03
Бостон
:
Питтсбург
Все коэффициенты
П1
2.35
X
4.30
П2
2.60
Хоккей. НХЛ
04.03
Вашингтон
:
Юта
Все коэффициенты
П1
2.30
X
4.20
П2
2.69
Хоккей. НХЛ
04.03
Коламбус
:
Нэшвилл
Все коэффициенты
П1
2.19
X
4.30
П2
2.84
Хоккей. НХЛ
04.03
Нью-Джерси
:
Флорида
Все коэффициенты
П1
2.50
X
4.15
П2
2.47
Хоккей. НХЛ
04.03
Виннипег
:
Чикаго
Все коэффициенты
П1
2.02
X
4.20
П2
3.19
Хоккей. НХЛ
04.03
Калгари
:
Даллас
Все коэффициенты
П1
2.78
X
4.15
П2
2.30
Хоккей. НХЛ
04.03
Эдмонтон
:
Оттава
Все коэффициенты
П1
2.26
X
4.30
П2
2.68
Хоккей. НХЛ
04.03
Миннесота
:
Тампа-Бэй
Все коэффициенты
П1
2.76
X
4.30
П2
2.22
Хоккей. НХЛ
04.03
Анахайм
:
Колорадо
Все коэффициенты
П1
2.96
X
4.40
П2
2.10
Хоккей. НХЛ
04.03
Сан-Хосе
:
Монреаль
Все коэффициенты
П1
2.78
X
4.30
П2
2.20
Хоккей. КХЛ
не начался
Динамо Мн
:
Металлург Мг
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Б
Адмирал
1
:
Салават Юлаев
2
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Амур
3
:
Нефтехимик
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Лос-Анджелес
2
:
Колорадо
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Ванкувер
1
:
Даллас
6
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Сиэтл
2
:
Каролина
1
П1
X
П2

Тюкавин рассказал, как играл с Овечкиным в падел в ОАЭ

Нападающий московского «Динамо» Константин Тюкавин рассказал, как играл в падел с российским форвардом «Вашингтона» Александром Овечкиным.

Источник: Sport24

Ранее Тюкавин выложил в своих социальных сетях фотографию вместе с Овечкиным после игры в падел.

«Так получилось, что на сборе у нас была пара выходных. Саша прилетел на время паузы в НХЛ на время Олимпиады в ОАЭ.

Мы с ним списались, он пригласил меня на падел, у меня был выходной, я сказал, что, конечно, приеду, поиграем, подвигаемся. Мы играли по парам, но, к сожалению, Саша проиграл, а я по жребию был в другой паре и стал чемпионом», — рассказал Тюкавин ТАСС.

