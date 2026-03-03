Тюкавин рассказал, как играл с Овечкиным в падел в ОАЭ

Ранее Тюкавин выложил в своих социальных сетях фотографию вместе с Овечкиным после игры в падел.
«Так получилось, что на сборе у нас была пара выходных. Саша прилетел на время паузы в НХЛ на время Олимпиады в ОАЭ.
Мы с ним списались, он пригласил меня на падел, у меня был выходной, я сказал, что, конечно, приеду, поиграем, подвигаемся. Мы играли по парам, но, к сожалению, Саша проиграл, а я по жребию был в другой паре и стал чемпионом», — рассказал Тюкавин ТАСС.
