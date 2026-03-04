«Жду конца сезона». Малкин: будущее в «Питтсбурге», истекающий контракт, фактор Кросби

«Просто играю»
Евгений Малкин в олимпийском перерыве не прояснил вопрос своего будущего. Нападающий «Питтсбурга» проводит 20-й сезон в НХЛ, последний по действующему контракту. Осенью генменеджер «Пингвинз» Кайл Дубас отложил разговор о возможном переподписании как минимум до февраля. Во время Игр-2026 агент хоккеиста Джей Пи Браун контактировал с Дубасом, но магнитогорец не получил какой-то конкретики.
«Не знаю, это секрет или нет, но мы немного пообщались с Джей Пи пару дней назад. Он сказал что-то вроде такого: “Подожди до конца сезона, а потом посмотрим, что будет”. Прямо сейчас ничего не могу сказать. Я просто играю, знаете ли. Это не моя работа — говорить с Кайлом или кем-то еще. Я просто играю в хоккей и просто жду, знаете ли. Сейчас Сид [Кросби] травмирован, и я хочу, конечно же, помогать команде побеждать. Опять же: никаких сумасшедших новостей, я просто жду. И я думаю, как сказал мой агент, мы ждем конца сезона», — сказал Малкин после субботнего матча с «Рейнджерс» в Нью-Йорке.
«Питтсбург» возобновил регулярный чемпионат и надолго остался без Сидни Кросби. Капитан «Пингвинз» и сборной Канады после повреждения нижней части тела в четвертьфинале олимпийского турнира с Чехией пропустит не меньше четырех недель. Малкин без Кросби традиционно привлекает больше внимания. Два форварда вместе с третьей легендой клуба, защитником Крисом Летангом привычно важны не только с учетом рекордных 20 совместных сезонов. В конце января трио трехкратных обладателей Кубка Стэнли прошло отметку в тысячу общих матчей в лиге и плей-офф, но ценны не исключительно такие достижения и личные качества лидеров.
Кросби и Малкин в этой регулярке остаются самыми результативными игроками «Питтсбурга», который превосходит ожидания в первый год работы главного тренера Дэна Мьюза. Канадский центрфорвард набрал 59 (27+32) очков в 56 матчах, россиянин тоже выдерживает график больше одного балла за игру — 47 (13+34) в 44. «Пингвинз» после трех пропущенных плей-офф снова отводили роль аутсайдера, вместо этого команда входит в десятку лучших в лиге и бьется в кубовой восьмерке «Востока».
«Питтсбург» после рестарта в конце февраля на своей арене победил «Нью-Джерси» (4:1), провел два матча в выходные — на выезде с «Рейнджерс» (2:3 Б) и дома с «Вегасом» (5:0). В Нью-Йорке гости упустили перевес в два гола и после этого не смогли больше забить Игорю Шестеркину при всех моментах звена Малкина. Команда Мьюза отреагировала на поражение от аутсайдера своей конференции убедительной победой над одним из фаворитов «Запада».
Все встречи «Пингвинз» с «Рейнджерс» и экс-тренером Майком Салливаном наполнены разными эмоциями. В стартовом матче сезона Малкин и компания открыли неудачную серию «бродвейцев» на «Мэдисон-сквер-гарден» (3:0), через четыре дня крупно уступили на своей «Пи-пи-джи Пэйнтс Арене» (1:6). В последний день января в Питтсбурге перед игрой с ньюйоркцами провели церемонию для обладателей Кубка Стэнли-2016 и до слез растрогали Кросби, хозяева в третьем периоде убежали в отрыв на четыре шайбы и удержали минимальное преимущество в лихой концовке (6:5). Теперь «Пенс» без своего капитана приехали к Салливану после шикарного североамериканского финала и золота сборной США на Олимпиаде, Шестеркин и компания смогли оформить редкую победу.
«Желание остаться»
Малкин и «Питтсбург» прошли через одни сложные переговоры в 2022 году. Форвард отправился в отпуск без нового контракта, только 12 июля перед открытием рынка свободных агентов заключил соглашение на четыре сезона и 24,4 миллиона долларов. Тогда стороны долго говорили о желании продлить отношения, но никак не приходили к решению. Важным стал в том числе фактор Кросби: капитан выразил настойчивое пожелание продолжить играть вместе с Джино и Летангом. Генменеджер «Пингвинз» Рон Хекстолл порадовал главную звезду и сохранил его друзей в команде, защитник за пять дней до россиянина подписал договор на шесть лет.
Малкин остался и закрепился в тройке самых результативных хоккеистов в истории «Питтсбурга». По голам, передачам и очкам Евгений уступает только двум канадским легендам «Пингвинз» — Кросби и Марио Лемье. У Малкина — 1393 (527+866) очков в 1257 матчах регулярного чемпионата, у Кросби — 1746 (652+1094) в 1408, у Лемье — 1723 (690+1033) в 915. По числу игр россиянин уступает одному капитану, обоих надолго выбивали из строя несколько серьезных травм. Ранее Джино без Сида провел 151 матч и набрал 202 (77+125) очков.
Кросби, Малкин и Летанг после 16 совместных выходов впервые не попали в плей-офф в 2023 году. Три подряд пропуска розыгрыша Кубка Стэнли привели к уходу Салливана после десяти лет работы с двумя чемпионствами, а состав вокруг тройки ветеранов намекал на необходимость перестройки. Только Дубас, Мьюз и игроки смогли всех удивить.
Малкин до старта этого сезона и перед олимпийским перерывом говорил о своем желании остаться еще как минимум на год. Евгений в своих словах отталкивался от предположений медиа о возможном прощальном танце.
«Если мы будем играть здорово, я буду играть здорово и чувствовать уверенность, показывать свой хоккей, почему бы не остаться еще на один год? Снова: этот сезон важнейший для команды, для меня лично. И опять же: я все еще голоден. Надеюсь, я останусь здесь, как Сид, Тангер. Хочу остаться в “Пингвинз” навсегда, конечно же. Повторюсь: надеюсь, что мы будем играть здорово, все сложится идеально, в том числе для меня. Я хочу остаться здесь, это точно», — сказал Малкин в середине сентября.
Во второй половине января Евгений продолжил играть на топ-уровне после пропуска почти месяца из-за травмы плеча и заметил: «Я никогда не говорил, что хочу завершить карьеру, это все вы. Чувствую себя отлично, мне нравится, как мы играем. Побеждать всегда здорово. Это нелегко, но я стараюсь по полной, потому что хочу играть еще один год. Я хочу показать, что все еще остаюсь хорошим игроком. Хочу, чтобы все увидели, что я могу играть в следующем году. Это моя цель прямо сейчас».
Инсайдеры The Athletic и другие медиа при этом обсуждают, что Дубас изначально не включил Малкина в свои планы на следующий сезон. Генменеджер пару лет занимается омоложением состава и набирает драфт-пики с проспектами, но команда при этом убедительно проводит регулярку. Дубас мог сомневаться в способности Джино остаться на высоком уровне после 40-летия в конце июля, игра и статистика российской звезды располагают к другому разговору.
Малкин превосходит любые ожидания и выглядит великолепно. Ветеран перестроился после перевода из центра на фланг и здорово помогает соотечественнику Егору Чинахову с другими партнерами. Евгений продуктивен в атаке, полезен в равных составах и делает большинство одним из лучших в лиге. Форвард также снизил число ошибок и ненужных удалений. Остается вопрос, достаточно ли это убедительно для руководства клуба.
Автор The Athletic Джош Йоэ в своем материале привел впечатления от короткого разговора с Малкиным после общения с прессой о матче в Нью-Йорке. Журналист заметил: Евгений сильно расстроен ситуацией с отсутствием конкретного предложения и очень хочет остаться именно в своем клубе. Форвард демонстрирует хоккей высокого уровня и хорошее движение, он уже не тот самый топ-бомбардир и все равно в своей форме остается серьезной силой. Игра россиянина является значимым фактором успеха команды. Видимо, такого вклада и желания Малкина при позиции и сомнениях Дубаса пока все равно мало. В таком случае вместе с результатами важным может стать мнение Кросби и поддержка болельщиков. Североамериканские источники не сомневаются: капитан хочет, чтобы его старый друг играл дальше.
Артем Агапов