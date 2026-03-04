«Жду конца сезона». Малкин: будущее в «Питтсбурге», истекающий контракт, фактор Кросби

«Не знаю, это секрет или нет, но мы немного пообщались с Джей Пи пару дней назад. Он сказал что-то вроде такого: “Подожди до конца сезона, а потом посмотрим, что будет”. Прямо сейчас ничего не могу сказать. Я просто играю, знаете ли. Это не моя работа — говорить с Кайлом или кем-то еще. Я просто играю в хоккей и просто жду, знаете ли. Сейчас Сид [Кросби] травмирован, и я хочу, конечно же, помогать команде побеждать. Опять же: никаких сумасшедших новостей, я просто жду. И я думаю, как сказал мой агент, мы ждем конца сезона», — сказал Малкин после субботнего матча с «Рейнджерс» в Нью-Йорке.