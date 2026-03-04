Ричмонд
Овечкин вытащил Сергачева из драки — видео

Драка произошла по окончании матча регулярного чемпионата НХЛ между «Вашингтоном» и «Ютой».

Источник: Getty Images

После финальной сирены завязалась массовая потасовка, в котором участвовал защитник «Юты» Михаил Сергачев.

В трансляцию попал момент, как капитан «Вашингтона» Александр Овечкин оттащил в сторону соотечественника и российские хоккеисты пообщались друг с другом, наблюдая за стычкой со стороны.

Матч в Вашингтоне завершился победой «Юты» (3:2). Сергачев забросил шайбу, Овечкин очков не набрал.

Вашингтон
2:3
1:2, 0:1, 1:0
Юта
Хоккей, НХЛ, Неделя 20
4.03.2026, 03:00 (МСК UTC+3)
Capital One Arena, 17387 зрителей
Главные тренеры
Спенсер Карбери
Андре Туриньи
Вратари
Логан Томпсон
(00:00-57:45)
Карел Веймелка
(00:00-12:19)
Карел Веймелка
(c 12:29)
1-й период
11:12
Дилан Гюнтер
(Клэйтон Келлер, Ник Шмальц)
12:29
Александр Овечкин
13:23
Михаил Сергачев
(Клэйтон Келлер, Дилан Гюнтер)
17:28
Александр Керфут
19:27
Пьер-Люк Дюбуа
(Расмус Сандин)
2-й период
36:44
Джейкоб Чикран
38:24
Йон Петерка
(Логан Кули, Шон Дурзи)
3-й период
46:02
Джек Макбэйн
46:31
Райан Леонард
(Дилан Строум, Джейкоб Чикран)
Статистика
Вашингтон
Юта
Штрафное время
4
4
Игра в большинстве
2
2
Голы в большинстве
2
2
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол в пустые ворота в меньшинстве
  • Гол в пустые ворота в большинстве
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
