Панарин забросил дебютную шайбу за «Лос-Анджелес»

ВАШИНГТОН, 6 марта. /ТАСС/. Российский нападающий Артемий Панарин забросил первую шайбу за «Лос-Анджелес».
34-летний форвард отличился на 4-й минуте домашнего матча регулярного чемпионата против «Нью-Йорк Айлендерс». Панарин проводит пятый матч за «Лос-Анджелес», в дебютной игре с «Вегасом» (4:6) в ночь на 26 февраля игрок отдал две голевые передачи. Также он отдал один голевой пас в игре с «Калгари» (2:0) в ночь на 28 февраля.
Панарин перешел в «Лос-Анджелес» из «Нью-Йорк Рейнджерс» в феврале перед паузой на Олимпийские игры. Также в НХЛ Панарин играл за «Коламбус» и «Чикаго». В текущем сезоне россиянин в 54 матчах забросил 20 шайб и отдал 41 голевой пас.