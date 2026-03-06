Ричмонд
Панарин забросил дебютную шайбу за «Лос-Анджелес»

Форвард отличился в матче против «Нью-Йорк Айлендерс».

Источник: ХК "Лос-Анджелес Кингс"

ВАШИНГТОН, 6 марта. /ТАСС/. Российский нападающий Артемий Панарин забросил первую шайбу за «Лос-Анджелес».

34-летний форвард отличился на 4-й минуте домашнего матча регулярного чемпионата против «Нью-Йорк Айлендерс». Панарин проводит пятый матч за «Лос-Анджелес», в дебютной игре с «Вегасом» (4:6) в ночь на 26 февраля игрок отдал две голевые передачи. Также он отдал один голевой пас в игре с «Калгари» (2:0) в ночь на 28 февраля.

Панарин перешел в «Лос-Анджелес» из «Нью-Йорк Рейнджерс» в феврале перед паузой на Олимпийские игры. Также в НХЛ Панарин играл за «Коламбус» и «Чикаго». В текущем сезоне россиянин в 54 матчах забросил 20 шайб и отдал 41 голевой пас.