Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. КХЛ
17:00
Металлург Мг
:
Автомобилист
Все коэффициенты
П1
1.80
X
4.13
П2
3.93
Хоккей. КХЛ
19:30
Сочи
:
Авангард
Все коэффициенты
П1
6.46
X
5.27
П2
1.42
Хоккей. КХЛ
19:30
ЦСКА
:
Трактор
Все коэффициенты
П1
2.05
X
3.83
П2
3.37
Хоккей. НХЛ
завершен
Лос-Анджелес
5
:
Айлендерс
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Калгари
1
:
Оттава
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Виннипег
4
:
Тампа-Бэй
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Нэшвилл
6
:
Бостон
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Коламбус
4
:
Флорида
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Питтсбург
1
:
Баффало
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Рейнджерс
6
:
Торонто
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Филадельфия
0
:
Юта
3
П1
X
П2

В НХЛ обменяли игравшего 17 лет с Овечкиным одноклубника

Клуб получил за Джона Карлсона условный выбор в первом раунде драфта 2026 или 2027 года, а также пик третьего раунда драфта-2027.

Источник: Getty Images

«Вашингтон Кэпиталз» обменял защитника Джона Карлсона, который 17 лет был одноклубником Александра Овечкина, в «Анахайм Дакс». Об этом сообщает пресс-служба клуба.

«Кэпиталз» получил за 36-летнего американца условный выбор в первом раунде драфта 2026 или 2027 года, а также пик третьего раунда драфта-2027.

Условия сделки предполагают, что если «Анахайм» выйдет в плей-офф в текущем сезоне, «Вашингтон» получит выбор в первом раунде драфта-2026. В противном случае у «Дакс» есть возможность оставить этот пик себе и отдать выбор первого раунда драфта-2027.

Карлсон является лучшим защитником в истории клуба по количеству сыгранных матчей (1143), голов (166), передач (605) и очков (771). По числу проведенных игр за «Вашингтон» он уступает только Александру Овечкину (1554), который дебютировал в НХЛ в составе этого клуба в 2005 году.

Карлсон был выбран «Вашингтоном» в первом раунде драфта НХЛ 2008 года (27-й номер). В текущем сезоне он набрал 46 (10+36) очков в 55 матчах. Вместе с «Вашингтоном» Карлсон стал обладателем Кубка Стэнли в 2018 году и лучшим бомбардиром среди защитников в плей-офф с 20 (5+15) очками в 24 играх.

