В НХЛ обменяли игравшего 17 лет с Овечкиным одноклубника

«Вашингтон Кэпиталз» обменял защитника Джона Карлсона, который 17 лет был одноклубником Александра Овечкина, в «Анахайм Дакс». Об этом сообщает пресс-служба клуба.
«Кэпиталз» получил за 36-летнего американца условный выбор в первом раунде драфта 2026 или 2027 года, а также пик третьего раунда драфта-2027.
Условия сделки предполагают, что если «Анахайм» выйдет в плей-офф в текущем сезоне, «Вашингтон» получит выбор в первом раунде драфта-2026. В противном случае у «Дакс» есть возможность оставить этот пик себе и отдать выбор первого раунда драфта-2027.
Карлсон является лучшим защитником в истории клуба по количеству сыгранных матчей (1143), голов (166), передач (605) и очков (771). По числу проведенных игр за «Вашингтон» он уступает только Александру Овечкину (1554), который дебютировал в НХЛ в составе этого клуба в 2005 году.
Карлсон был выбран «Вашингтоном» в первом раунде драфта НХЛ 2008 года (27-й номер). В текущем сезоне он набрал 46 (10+36) очков в 55 матчах. Вместе с «Вашингтоном» Карлсон стал обладателем Кубка Стэнли в 2018 году и лучшим бомбардиром среди защитников в плей-офф с 20 (5+15) очками в 24 играх.