Журналист рассказал, что игроки «Вашингтона» шокированы обменом Карлсона

Журналист Дэвид Паньотта сообщил в своем аккаунте в Х, что игроки «Вашингтон Кэпиталз» пребывают в полном замешательстве после того, как клуб обменял многолетнего лидера обороны Джона Карлсона в «Анахайм Дакс».
Вместе с Карлсоном «Вашингтон» также покинул форвард Ник Дауд, отправленный в «Вегас Голден Найтс».
«Можно с уверенностью сказать, что игроки сегодня в полном замешательстве после того, как Дауда и Карлсона обменяли. По словам некоторых членов команды, все в раздевалке пребывают в состоянии “шока”, — написал Паньотта.
«Вашингтон» обменял 36-летнего Карлсона в «Анахайм Дакс». Взамен клуб получил условный выбор в первом раунде драфта 2026 или 2027 года, а также пик третьего раунда драфта-2027.
Карлсон является лучшим защитником в истории клуба по количеству сыгранных матчей (1143), голов (166), передач (605) и очков (771). По числу проведенных игр за «Вашингтон» он уступает только Александру Овечкину (1554), который дебютировал в НХЛ в составе этого клуба в 2005 году.
Карлсон был выбран «Вашингтоном» в первом раунде драфта НХЛ 2008 года (27-й номер). В текущем сезоне он набрал 46 (10+36) очков в 55 матчах. Вместе с «Вашингтоном» стал обладателем Кубка Стэнли в 2018 году и лучшим бомбардиром среди защитников в плей-офф с 20 (5+15) очками в 24 играх.