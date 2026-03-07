Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Олимпийский турнир
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Формула-1
Другие
Фигурное катание
Спортивные видео
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Шахматы, шашки
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
1-й период
Нью-Джерси
1
:
Рейнджерс
1
Все коэффициенты
П1
2.01
X
5.12
П2
5.12
Хоккей. НХЛ
08.03
Виннипег
:
Ванкувер
Все коэффициенты
П1
1.60
X
4.68
П2
4.70
Хоккей. НХЛ
08.03
Коламбус
:
Юта
Все коэффициенты
П1
2.55
X
4.20
П2
2.41
Хоккей. НХЛ
08.03
Лос-Анджелес
:
Монреаль
Все коэффициенты
П1
2.32
X
4.15
П2
2.66
Хоккей. НХЛ
08.03
Торонто
:
Тампа-Бэй
Все коэффициенты
П1
3.73
X
4.50
П2
1.80
Хоккей. НХЛ
08.03
Калгари
:
Каролина
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
08.03
Сан-Хосе
:
Айлендерс
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
08.03
Сиэтл
:
Оттава
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
не начался
Баффало
:
Нэшвилл
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
не начался
Питтсбург
:
Филадельфия
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Бостон
3
:
Вашингтон
1
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Ак Барс
6
:
Сибирь
3
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
ОТ
Динамо М
1
:
СКА
2
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Лада
1
:
Спартак
7
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Шанхай Дрэгонс
4
:
Барыс
8
П1
X
П2

Умер обладатель Кубка Стэнли в составе «Колорадо» Трой Мюррей

Бывшему игроку «Чикаго», «Оттавы», «Питтсбурга» и «Колорадо» было 63 года. В НХЛ он провел 15 сезонов, в 1986 году получил «Селки Трофи», приз лучшему форварду оборонительного плана.

Источник: РБК Спорт

Бывший игрок нескольких клубов НХЛ, обладатель Кубка Стэнли и приза лучшему форварду оборонительного плана Трой Мюррей скончался в возрасте 63 лет. Об этом сообщается на сайте лиги.

Причиной его смерти стало онкологическое заболевание.

Мюррей был выбран «Чикаго Блэкхокс» в третьем раунде под общим 57-м номером на драфте НХЛ 1980 года. С перерывали в команде он провел 12 сезонов, а 1986-м получил «Селки Трофи», приз НХЛ лучшему форварду оборонительного плана, став первым в истории «Блэкхокс» с этой наградой.

Также Мюррей играл за «Оттава Сенаторз», «Питтсбург Пингвинз» и «Колорадо Эвеланш». В 1996 году он стал обладателем Кубка Стэнли в составе «Колорадо» и завершил карьеру в НХЛ с 584 (230+354) очками в 915 матчах.

После завершения игровой карьеры Мюррей более 20 лет комментировал матчи «Чикаго» на радио WGN.