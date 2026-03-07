Умер обладатель Кубка Стэнли в составе «Колорадо» Трой Мюррей

Мюррей был выбран «Чикаго Блэкхокс» в третьем раунде под общим 57-м номером на драфте НХЛ 1980 года. С перерывали в команде он провел 12 сезонов, а 1986-м получил «Селки Трофи», приз НХЛ лучшему форварду оборонительного плана, став первым в истории «Блэкхокс» с этой наградой.