Умер обладатель Кубка Стэнли в составе «Колорадо» Трой Мюррей

Бывший игрок нескольких клубов НХЛ, обладатель Кубка Стэнли и приза лучшему форварду оборонительного плана Трой Мюррей скончался в возрасте 63 лет. Об этом сообщается на сайте лиги.
Причиной его смерти стало онкологическое заболевание.
Мюррей был выбран «Чикаго Блэкхокс» в третьем раунде под общим 57-м номером на драфте НХЛ 1980 года. С перерывали в команде он провел 12 сезонов, а 1986-м получил «Селки Трофи», приз НХЛ лучшему форварду оборонительного плана, став первым в истории «Блэкхокс» с этой наградой.
Также Мюррей играл за «Оттава Сенаторз», «Питтсбург Пингвинз» и «Колорадо Эвеланш». В 1996 году он стал обладателем Кубка Стэнли в составе «Колорадо» и завершил карьеру в НХЛ с 584 (230+354) очками в 915 матчах.
После завершения игровой карьеры Мюррей более 20 лет комментировал матчи «Чикаго» на радио WGN.