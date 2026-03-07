Овечкин вышел на чистое 16-е место в истории по числу матчей в НХЛ

Российский капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин вышел на чистое 16-е место по количеству сыгранных матчей за карьеру в истории НХЛ.
40-летний форвард вышел на лед в гостевой встрече регулярного чемпионата НХЛ против «Бостон Брюинз».
Для россиянина это 1555-й в карьере матч в «регулярках» НХЛ. По этому показателю он обошел Джерома Игинлу. Рекордсменом является Патрик Марло (1779).
Среди действующих игроков больше матчей, чем Овечкин, провел только защитник «Колорадо Эвеланш» Брент Бернс (1558).
