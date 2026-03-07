Ричмонд
Хоккей. НХЛ
1-й период
Нью-Джерси
1
:
Рейнджерс
0
Все коэффициенты
П1
2.00
X
5.12
П2
5.12
Хоккей. НХЛ
08.03
Виннипег
:
Ванкувер
Все коэффициенты
П1
1.60
X
4.68
П2
4.70
Хоккей. НХЛ
08.03
Коламбус
:
Юта
Все коэффициенты
П1
2.55
X
4.20
П2
2.41
Хоккей. НХЛ
08.03
Лос-Анджелес
:
Монреаль
Все коэффициенты
П1
2.32
X
4.15
П2
2.66
Хоккей. НХЛ
08.03
Торонто
:
Тампа-Бэй
Все коэффициенты
П1
3.73
X
4.50
П2
1.80
Хоккей. НХЛ
08.03
Калгари
:
Каролина
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
08.03
Сан-Хосе
:
Айлендерс
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
08.03
Сиэтл
:
Оттава
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
не начался
Баффало
:
Нэшвилл
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
не начался
Питтсбург
:
Филадельфия
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Бостон
3
:
Вашингтон
1
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Ак Барс
6
:
Сибирь
3
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
ОТ
Динамо М
1
:
СКА
2
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Лада
1
:
Спартак
7
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Шанхай Дрэгонс
4
:
Барыс
8
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Адмирал
3
:
Нефтехимик
4
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Амур
6
:
Салават Юлаев
3
П1
X
П2

Овечкин вышел на чистое 16-е место в истории по числу матчей в НХЛ

Игра против «Бостона» стала для капитана «Вашингтона» 1555-й в регулярных чемпионатах НХЛ.

Источник: РБК Спорт

Российский капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин вышел на чистое 16-е место по количеству сыгранных матчей за карьеру в истории НХЛ.

40-летний форвард вышел на лед в гостевой встрече регулярного чемпионата НХЛ против «Бостон Брюинз».

Для россиянина это 1555-й в карьере матч в «регулярках» НХЛ. По этому показателю он обошел Джерома Игинлу. Рекордсменом является Патрик Марло (1779).

Среди действующих игроков больше матчей, чем Овечкин, провел только защитник «Колорадо Эвеланш» Брент Бернс (1558).

Биография Александра Овечкина: карьера и личная жизнь хоккеиста
Сегодня Александр Овечкин по праву является живой легендой мирового хоккея. В 39 лет спортсмен побил вечный рекорд Уэйна Гретцки и стал номером один на все времена, навсегда войдя в истории НХЛ. Как это удалось воспитаннику московского «Динамо», мы расскажем в его биографии.
