«Филадельфия» обыграла «Питтсбург» в матче НХЛ

«Филадельфия» по буллитам обыграла «Питтсбург» в матче НХЛ.

Источник: Reuters

МОСКВА, 8 мар — РИА Новости. «Филадельфия Флайерз» по буллитам обыграла «Питтсбург Пингвинз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча в Питтсбурге завершилась победой гостей со счетом 4:3 (1:1, 2:2, 0:0, 0:0, 1:0). В составе «Филадельфии» шайбы забросили Оуэн Типпетт (4-я минута), Алекс Бамп (25) и Денвер Барки (31). Автором победного буллита стал Тревор Зеграс. У «Пингвинз» отличились Томми Новак (3), Рикард Ракелл (24) и Эрик Карлссон (26).

Нападающий «Филадельфии» Матвей Мичков отметился голевой передачей. Всего на счету нападающего 32 очка (15 голов + 17 передач) в 61 матче текущего сезона. Также пас отдал его одноклубник Никита Гребенкин, в активе которого 13 (4+9) результативных действий в 48 играх. У «Пингвинз» автором двух голевых передач стал Егор Чинахов, набравший 22 (13+9) очка в 53 матчах. Евгений Малкин пропустил встречу из-за дисквалификации.

«Филадельфия» (69 очков) занимает пятое место в таблице Столичного дивизионе, где «Питтсбург» (76) идет вторым.

Питтсбург
3:4
1:1, 2:2, 0:0, 0:0
Б
Филадельфия
Хоккей, НХЛ, Неделя 20
8.03.2026, 01:30 (МСК UTC+3)
PPG Paints Arena, 18342 зрителя
Главные тренеры
Дэн Мьюз
Рик Токкет
Вратари
Стюарт Скиннер
(00:00-65:00)
Даниэл Владарж
(00:00-65:00)
1-й период
01:31
Расмус Ристолайнен
03:00
Томас Новак
(Вилле Койвунен, Джастин Бразо)
03:54
Оуэн Типпетт
(Кэмерон Йорк, Тревор Зеграс)
09:12
Люк Гленденинг
13:44
Джастин Бразо
18:40
Эйвери Хейз
18:40
Джейми Драйсдейл
18:40
Джейми Драйсдейл
2-й период
23:38
Рикард Ракелль
(Егор Чинахов, Брайан Раст)
24:46
Алекс Бамп
(Никита Гребенкин)
25:45
Эрик Карлссон
(Егор Чинахов, Рикард Ракелль)
30:03
Денвер Барки
(Ноа Кэйтс, Матвей Мичков)
33:02
Крис Летанг
3-й период
43:54
Кристиан Дворак
53:19
Карл Грундстрем
Овертайм
62:51
Даниэл Владарж
Серия послематчевых буллитов
победный бросок: Тревор Зеграс
(Филадельфия)
Статистика
Питтсбург
Филадельфия
Штрафное время
9
17
Игра в большинстве
6
2
Голы в большинстве
1
0
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол в пустые ворота в меньшинстве
  • Гол в пустые ворота в большинстве
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
