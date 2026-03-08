«Филадельфия» обыграла «Питтсбург» в матче НХЛ

МОСКВА, 8 мар — РИА Новости. «Филадельфия Флайерз» по буллитам обыграла «Питтсбург Пингвинз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Встреча в Питтсбурге завершилась победой гостей со счетом 4:3 (1:1, 2:2, 0:0, 0:0, 1:0). В составе «Филадельфии» шайбы забросили Оуэн Типпетт (4-я минута), Алекс Бамп (25) и Денвер Барки (31). Автором победного буллита стал Тревор Зеграс. У «Пингвинз» отличились Томми Новак (3), Рикард Ракелл (24) и Эрик Карлссон (26).
Нападающий «Филадельфии» Матвей Мичков отметился голевой передачей. Всего на счету нападающего 32 очка (15 голов + 17 передач) в 61 матче текущего сезона. Также пас отдал его одноклубник Никита Гребенкин, в активе которого 13 (4+9) результативных действий в 48 играх. У «Пингвинз» автором двух голевых передач стал Егор Чинахов, набравший 22 (13+9) очка в 53 матчах. Евгений Малкин пропустил встречу из-за дисквалификации.
«Филадельфия» (69 очков) занимает пятое место в таблице Столичного дивизионе, где «Питтсбург» (76) идет вторым.
Дэн Мьюз
Рик Токкет
Стюарт Скиннер
(00:00-65:00)
Даниэл Владарж
(00:00-65:00)
01:31
Расмус Ристолайнен
03:00
Томас Новак
(Вилле Койвунен, Джастин Бразо)
03:54
Оуэн Типпетт
(Кэмерон Йорк, Тревор Зеграс)
09:12
Люк Гленденинг
13:44
Джастин Бразо
18:40
Эйвери Хейз
18:40
Джейми Драйсдейл
18:40
Джейми Драйсдейл
23:38
Рикард Ракелль
(Егор Чинахов, Брайан Раст)
24:46
Алекс Бамп
(Никита Гребенкин)
25:45
Эрик Карлссон
(Егор Чинахов, Рикард Ракелль)
30:03
Денвер Барки
(Ноа Кэйтс, Матвей Мичков)
33:02
Крис Летанг
43:54
Кристиан Дворак
53:19
Карл Грундстрем
62:51
Даниэл Владарж
победный бросок: Тревор Зеграс
(Филадельфия)
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- Гол в пустые ворота
- Гол в пустые ворота в меньшинстве
- Гол в пустые ворота в большинстве
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Буллит
- Нереализованный буллит