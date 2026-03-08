Ричмонд
Ассист Панарина не помог «Лос-Анджелесу» обыграть «Монреаль»

«Монреаль Канадиенс» одержал победу над «Лос-Анджелес Кингз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Источник: Getty Images

Встреча прошла на «Крипто.ком-Арене» и завершилась со счетом 4:3.

В составе победителей дубль реализовал Юрай Слафковски, также по шайбе забросили Джейк Эванс и Ник Судзуки. У «Лос-Анджелеса» голы оформили Анже Копитар, Скотт Лотон и Алекс Лаферрье. Вратарь хозяев Дарси Кемпер отразил 28 бросков из 32.

Российский форвард «Кингз» Артемий Панарин оформил голевую передачу, ассистировав Копитару на 15-й минуте первого периода.

«Лос-Анджелес» с 64 очками занимает 10-е место в Западной конференции НХЛ. «Монреаль» с 78 баллами располагается на четвертой позиции на Востоке. В следующем матче «Лос-Анджелес Кингз» 10 марта сыграют на выезде с «Ванкувер Кэнакс», а «Монреаль Канадиенс» в тот же день встретятся в гостях с «Анахайм Дакс».

Артемий Панарин перешел из «Нью-Йорк Рейнджерс» в «Лос-Анджелес Кингз», подписав контракт до конца сезона 2027/28. В обмен «Рейнджерс» получили нападающего Лиама Гринттри.

Лос-Анджелес
3:4
1:0, 1:2, 1:2
Монреаль
Хоккей, НХЛ, Неделя 20
8.03.2026, 03:00 (МСК UTC+3)
Crypto.cоm Arena, 18145 зрителей
Главные тренеры
Ди Джей Смит
Мартен Сан-Луи
Вратари
Дарси Кемпер
(00:00-58:37)
Якуб Добеш
1-й период
08:14
Кайден Гуле
14:12
Анже Копитар
(Адриан Кемпе, Артемий Панарин)
15:59
Арбер Джекай
18:12
Ник Сузуки
2-й период
23:09
Джейк Эванс
(Захари Болдюк, Кирби Дак)
35:41
Юрай Слафковски
(Ник Сузуки, Александр Каррье)
37:31
Скотт Лотон
(Бренд Кларк, Джаред Райт)
3-й период
46:44
Алекс Лаферрье
(Тревор Мур, Бренд Кларк)
54:07
Тревор Мур
54:38
Юрай Слафковски
(Лэйн Хатсон, Ник Сузуки)
55:27
Ник Сузуки
(Коул Кофилд, Юрай Слафковски)
Статистика
Лос-Анджелес
Монреаль
Штрафное время
2
6
Игра в большинстве
3
1
Голы в большинстве
0
1
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол в пустые ворота в меньшинстве
  • Гол в пустые ворота в большинстве
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Буллит
  • Нереализованный буллит