Ассист Панарина не помог «Лос-Анджелесу» обыграть «Монреаль»

Встреча прошла на «Крипто.ком-Арене» и завершилась со счетом 4:3.
В составе победителей дубль реализовал Юрай Слафковски, также по шайбе забросили Джейк Эванс и Ник Судзуки. У «Лос-Анджелеса» голы оформили Анже Копитар, Скотт Лотон и Алекс Лаферрье. Вратарь хозяев Дарси Кемпер отразил 28 бросков из 32.
Российский форвард «Кингз» Артемий Панарин оформил голевую передачу, ассистировав Копитару на 15-й минуте первого периода.
«Лос-Анджелес» с 64 очками занимает 10-е место в Западной конференции НХЛ. «Монреаль» с 78 баллами располагается на четвертой позиции на Востоке. В следующем матче «Лос-Анджелес Кингз» 10 марта сыграют на выезде с «Ванкувер Кэнакс», а «Монреаль Канадиенс» в тот же день встретятся в гостях с «Анахайм Дакс».
Артемий Панарин перешел из «Нью-Йорк Рейнджерс» в «Лос-Анджелес Кингз», подписав контракт до конца сезона 2027/28. В обмен «Рейнджерс» получили нападающего Лиама Гринттри.
Ди Джей Смит
Мартен Сан-Луи
Дарси Кемпер
(00:00-58:37)
Якуб Добеш
08:14
Кайден Гуле
14:12
Анже Копитар
(Адриан Кемпе, Артемий Панарин)
15:59
Арбер Джекай
18:12
Ник Сузуки
23:09
Джейк Эванс
(Захари Болдюк, Кирби Дак)
35:41
Юрай Слафковски
(Ник Сузуки, Александр Каррье)
37:31
Скотт Лотон
(Бренд Кларк, Джаред Райт)
46:44
Алекс Лаферрье
(Тревор Мур, Бренд Кларк)
54:07
Тревор Мур
54:38
Юрай Слафковски
(Лэйн Хатсон, Ник Сузуки)
55:27
Ник Сузуки
(Коул Кофилд, Юрай Слафковски)
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- Гол в пустые ворота
- Гол в пустые ворота в меньшинстве
- Гол в пустые ворота в большинстве
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Буллит
- Нереализованный буллит