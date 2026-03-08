Ассист Панарина не помог «Лос-Анджелесу» обыграть «Монреаль»

«Лос-Анджелес» с 64 очками занимает 10-е место в Западной конференции НХЛ. «Монреаль» с 78 баллами располагается на четвертой позиции на Востоке. В следующем матче «Лос-Анджелес Кингз» 10 марта сыграют на выезде с «Ванкувер Кэнакс», а «Монреаль Канадиенс» в тот же день встретятся в гостях с «Анахайм Дакс».