Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Формула-1
Другие
Фигурное катание
Спортивные видео
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Шахматы, шашки
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
1-й период
Нью-Джерси
0
:
Детройт
0
Все коэффициенты
П1
2.59
X
4.14
П2
2.40
Хоккей. НХЛ
1-й период
Баффало
1
:
Тампа-Бэй
0
Все коэффициенты
П1
1.79
X
4.40
П2
3.89
Хоккей. НХЛ
2-й период
Даллас
1
:
Чикаго
2
Все коэффициенты
П1
2.41
X
3.95
П2
2.76
Хоккей. НХЛ
3-й период
Питтсбург
1
:
Бостон
3
Все коэффициенты
П1
25.00
X
7.60
П2
1.17
Хоккей. НХЛ
04:00
Анахайм
:
Сент-Луис
Все коэффициенты
П1
1.93
X
4.40
П2
3.36
Хоккей. НХЛ
04:30
Вегас
:
Эдмонтон
Все коэффициенты
П1
2.45
X
4.35
П2
2.45
Хоккей. НХЛ
завершен
Б
Колорадо
3
:
Миннесота
2
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Торпедо
4
:
Сочи
3
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Лада
2
:
Спартак
5
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Б
Металлург Мг
3
:
Трактор
2
П1
X
П2

Нападающий «Миннесоты» Капризов забил гол в матче НХЛ с «Колорадо»

«Колорадо» одержал победу в серии буллитов.

Источник: Reuters

ВАШИНГТОН, 8 марта. /ТАСС/. Российский нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов забросил шайбу в гостевом матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с «Колорадо» (2:3 по буллитам).

Капризов отличился на 45-й минуте, сделав счет 1:1. Он забросил 36-ю шайбу в сезоне, в активе форварда также 40 результативных передач в 64 играх. Российский нападающий «Колорадо» Валерий Ничушкин реализовал послематчевый буллит. Капризов и его одноклубник Владимир Тарасенко не забили в своих попытках.

«Колорадо» после 62 матчей имеет в активе 95 очков и занимает 1-е место в турнирной таблице Центрального дивизиона. «Миннесота» с 85 очками в 64 играх располагается на 3-й строчке в этом же дивизионе.

В следующем матче «Миннесота» примет «Юту», «Колорадо» дома сыграет с «Эдмонтоном». Встречи пройдут в ночь на 11 марта по московскому времени.

Колорадо
3:2
0:0, 1:0, 1:2, 0:0
Б
Миннесота
Хоккей, НХЛ, Неделя 20
8.03.2026, 21:00 (МСК UTC+3)
Ball Arena, 18148 зрителей
Главные тренеры
Джаред Беднар
Джон Хайнс
Вратари
Скотт Уэджвуд
Йеспер Валльстедт
1-й период
01:20
Куинн Хьюз
06:57
Зак Богосян
2-й период
20:43
Райан Хартман
24:28
Николя Руа
32:19
Нэйтан Маккиннон
3-й период
44:13
Росс Колтон
44:17
Кирилл Капризов
(Куинн Хьюз, Юэль Эрикссон Эк)
45:17
Яков Тренин
47:01
Нико Штурм
(Брок Фэйбер)
49:29
Кирилл Капризов
52:39
Николя Руа
(Бретт Кулак, Йоэль Кивиранта)
54:58
Валерий Ничушкин
Овертайм
63:57
Нэйтан Маккиннон
Серия послематчевых буллитов
победный бросок: Нэйтан Маккиннон
(Колорадо)
Статистика
Колорадо
Миннесота
Штрафное время
8
10
Игра в большинстве
5
4
Голы в большинстве
0
1
Голы в меньшинстве
0
1
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол в пустые ворота в меньшинстве
  • Гол в пустые ворота в большинстве
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
Узнать больше по теме
Биография Кирилла Капризова: карьера и личная жизнь хоккеиста
Если вы зададите вопрос, кто из российских хоккеистов является лучшим прямо сейчас, то ответы могут быть сильно разными. Но в тройку самых-самых точно войдёт Кирилл Капризов. Спортсмен тащит на себе «Миннесоту» с момента перехода в клуб из НХЛ. Биографию спортсмена разберём в нашем материале.
Читать дальше