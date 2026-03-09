Нападающий «Миннесоты» Капризов забил гол в матче НХЛ с «Колорадо»

ВАШИНГТОН, 8 марта. /ТАСС/. Российский нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов забросил шайбу в гостевом матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с «Колорадо» (2:3 по буллитам).
Капризов отличился на 45-й минуте, сделав счет 1:1. Он забросил 36-ю шайбу в сезоне, в активе форварда также 40 результативных передач в 64 играх. Российский нападающий «Колорадо» Валерий Ничушкин реализовал послематчевый буллит. Капризов и его одноклубник Владимир Тарасенко не забили в своих попытках.
«Колорадо» после 62 матчей имеет в активе 95 очков и занимает 1-е место в турнирной таблице Центрального дивизиона. «Миннесота» с 85 очками в 64 играх располагается на 3-й строчке в этом же дивизионе.
В следующем матче «Миннесота» примет «Юту», «Колорадо» дома сыграет с «Эдмонтоном». Встречи пройдут в ночь на 11 марта по московскому времени.
Джаред Беднар
Джон Хайнс
Скотт Уэджвуд
Йеспер Валльстедт
01:20
Куинн Хьюз
06:57
Зак Богосян
20:43
Райан Хартман
24:28
Николя Руа
32:19
Нэйтан Маккиннон
44:13
Росс Колтон
44:17
Кирилл Капризов
(Куинн Хьюз, Юэль Эрикссон Эк)
45:17
Яков Тренин
47:01
Нико Штурм
(Брок Фэйбер)
49:29
Кирилл Капризов
52:39
Николя Руа
(Бретт Кулак, Йоэль Кивиранта)
54:58
Валерий Ничушкин
63:57
Нэйтан Маккиннон
победный бросок: Нэйтан Маккиннон
(Колорадо)
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- Гол в пустые ворота
- Гол в пустые ворота в меньшинстве
- Гол в пустые ворота в большинстве
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Буллит
- Нереализованный буллит