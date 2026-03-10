Ричмонд
Футбол
Хоккей
Хоккей. КХЛ
19:00
Ак Барс
:
Спартак
Все коэффициенты
П1
2.10
X
4.10
П2
3.11
Хоккей. КХЛ
19:00
Нефтехимик
:
Трактор
Все коэффициенты
П1
3.03
X
4.10
П2
2.20
Хоккей. КХЛ
19:30
ЦСКА
:
Сочи
Все коэффициенты
П1
1.37
X
5.51
П2
7.20
Хоккей. НХЛ
11.03
Баффало
:
Сан-Хосе
Все коэффициенты
П1
1.80
X
4.60
П2
3.75
Хоккей. НХЛ
11.03
Бостон
:
Лос-Анджелес
Все коэффициенты
П1
2.08
X
4.30
П2
3.05
Хоккей. НХЛ
11.03
Каролина
:
Питтсбург
Все коэффициенты
П1
1.75
X
4.50
П2
3.97
Хоккей. НХЛ
11.03
Монреаль
:
Торонто
Все коэффициенты
П1
1.94
X
4.40
П2
3.30
Хоккей. НХЛ
11.03
Рейнджерс
:
Калгари
Все коэффициенты
П1
2.26
X
4.20
П2
2.72
Хоккей. НХЛ
11.03
Тампа-Бэй
:
Коламбус
Все коэффициенты
П1
1.68
X
4.61
П2
4.22
Хоккей. НХЛ
11.03
Флорида
:
Детройт
Все коэффициенты
П1
2.25
X
4.15
П2
2.78
Хоккей. НХЛ
11.03
Сент-Луис
:
Айлендерс
Все коэффициенты
П1
2.66
X
4.10
П2
2.35
Хоккей. КХЛ
завершен
Амур
0
:
Барыс
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Ванкувер
0
:
Оттава
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Чикаго
3
:
Юта
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Вашингтон
7
:
Калгари
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Филадельфия
2
:
Рейнджерс
6
П1
X
П2

Аршавин об Овечкине в следующем сезоне: «Он может побить второй рекорд Гретцки, до Нового года успеет. И вернется в “Динамо” как раз к плей-офф»

Бывший футболист сборной России Андрей Аршавин поделился мыслями о том, останется ли Александр Овечкин в НХЛ в следующем сезоне.

Источник: Спортс"

Текущий сезон — последний для 40-летнего капитана «Вашингтона» по действующему контракту. На счету Овечкина 998 шайб в лиге с учетом плей-офф, он занимает 2-е место в истории. Лидирует Уэйн Гретцки (1016).

— Это все-таки последний сезон Овечкина или он останется, чтобы побить рекорд Гретцки?

— Он уже побил один рекорд, а может и второй побить. Я думаю, это займет два с половиной месяца. В октябре начинается [сезон], до Нового года он уже успеет.

И вернется в «Динамо» как раз ко второй части, к плей-офф. А потом уже, когда будет взрослый-старый, он будет один, который везде побил Гретцки, — сказал Аршавин в новом выпуске FONtour.

Овечкин о том, что повлияет на завершение карьеры: «Как будет чувствовать себя мое тело. Хоккей сейчас такой быстрый. Мне 40, и трудно угнаться за молодыми».

