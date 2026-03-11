Ричмонд
Хоккей. КХЛ
3-й период
Сочи
1
:
ЦСКА
1
Все коэффициенты
П1
7.25
X
2.15
П2
3.15
Хоккей. КХЛ
2-й период
Динамо М
1
:
Шанхай Дрэгонс
0
Все коэффициенты
П1
1.30
X
5.60
П2
11.25
Хоккей. КХЛ
2-й период
СКА
3
:
Динамо Мн
0
Все коэффициенты
П1
1.19
X
8.00
П2
17.70
Хоккей. НХЛ
12.03
Оттава
:
Монреаль
Все коэффициенты
П1
1.84
X
4.50
П2
3.57
Хоккей. НХЛ
12.03
Филадельфия
:
Вашингтон
Все коэффициенты
П1
2.72
X
4.30
П2
2.26
Хоккей. КХЛ
завершен
Лада
1
:
Северсталь
3
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Автомобилист
4
:
Локомотив
1
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
ОТ
Салават Юлаев
1
:
Металлург Мг
2
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Авангард
4
:
Торпедо
1
П1
X
П2

Аршавин ответил, не вредит ли Овечкин «Вашингтону»: «Его не убрать»

Бывший футболист сборной России по футболу Андрей Аршавин высказал мнение насчет авторитета хоккеиста «Вашингтона» Александра Овечкина.

Источник: Reuters

— Ему 40 лет, у него огромный авторитет. Но нет ли такого, что он тянет «Вашингтон» на дно именно тем, что он обязательно должен играть?

— Думаю, он сейчас и так меньше времени на площадке проводит. Его не убрать. Кто его уберет — тот уберет сам себя, — сказала Аршавин в новом выпуске шоу «FONtour НХЛ».

«Почему Овечкин не забивает? Фишка не ложится, масть не та. Но надо верить, что все срастется», — добавил экс-форвард «Коламбуса» Никита Филатов.

В текущем сезоне 40-летний Овечкин набрал 50 (24+26) очков в 65 играх. В активе Овечкина на данный момент 998 шайб за карьеру с учетом плей-офф.

