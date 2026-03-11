Аршавин ответил, не вредит ли Овечкин «Вашингтону»: «Его не убрать»

— Ему 40 лет, у него огромный авторитет. Но нет ли такого, что он тянет «Вашингтон» на дно именно тем, что он обязательно должен играть?
— Думаю, он сейчас и так меньше времени на площадке проводит. Его не убрать. Кто его уберет — тот уберет сам себя, — сказала Аршавин в новом выпуске шоу «FONtour НХЛ».
«Почему Овечкин не забивает? Фишка не ложится, масть не та. Но надо верить, что все срастется», — добавил экс-форвард «Коламбуса» Никита Филатов.
В текущем сезоне 40-летний Овечкин набрал 50 (24+26) очков в 65 играх. В активе Овечкина на данный момент 998 шайб за карьеру с учетом плей-офф.
