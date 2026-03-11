Банда Овечкина обречена на провал? В Америке считают, что «Вашингтон» должен пролететь мимо плей-офф

В КХЛ практически все участники плей-офф уже известны, многие из них определились еще за месяц до конца регулярного чемпионата. В НХЛ же кубковые восьмерки только начинают окончательно формироваться. При этом ситуацию за океаном отчасти все-таки можно сопоставить с нашей — и тут, и там до последнего будет идти борьба за восьмую строчку на Востоке.
На нее математически претендуют даже «Рейнджерс», находящиеся прямо сейчас на последней строчке своей конференции. Но едва ли не главной из интриг остается попадание в розыгрыш Кубка Стэнли «Вашингтона» Александра Овечкина, проводящего свой последний сезон по действующему контракту. Ситуация у «Столичных» крайне непростая — 11 место, 71 балл, отставание от восьмой строчки на семь очков, а также большее количество проведенных матчей, чем у прямых конкурентов. Большинство из оставшихся встреч «Кэпиталз» проведут против соперников по конференции и дивизиону, которым также нужны очки для попадания в плей-офф.
В то же время у «Вашингтона», равно как и у «Коламбуса» с «Филадельфией» есть шансы на попадание не только в зону «уайлд-кард», но и на вторую или третью строчку Столичного дивизиона, где сейчас находятся «Питтсбург» и «Айлендерс» с 79 очками. У «Пингвинз», например, в концовке регулярного чемпионата запланированы матчи с возглавляющей Восток «Каролиной», а также с лучшей командой лиги — «Колорадо». Последние игры регулярки «Пингвинз» и вовсе сыграют против «Кэпиталз» — по разу на льду каждого из принципиальных соперников.
И тем не менее шансы «Столичных» на попадание в плей-офф невысоки, так считают сразу несколько порталов, высчитывающих вероятность попадания того или иного клуба в розыгрыш Кубка Стэнли. Портал The Athletic, например, возможность продолжения сезона для «Вашингтона» оценивает в скромные 25%. Для определения этих процентов проводится 50 000 симуляций оставшихся матчей сезона, по исходам которых проводится подсчет. У соперников «Кэпиталз» шансы сильно выше.
- «Коламбус» — 66%.
- «Оттава» — 59%.
- «Бостон» — 35%.
Другой портал MoneyPuck, высчитывающий вероятность на попадание в розыгрыш Кубка Стэнли, используя уже 100 000 симуляций, а также опирающийся на такие показатели, как процент выигранных матчей, голевой потенциал команды, игра вратарей и так далее, дает иной расклад:
- «Бостон» — 65,8%
- «Коламбус» — 61,4%.
- «Оттава» — 55,8%.
- «Вашингтон» — 11%.