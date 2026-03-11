Банда Овечкина обречена на провал? В Америке считают, что «Вашингтон» должен пролететь мимо плей-офф

В то же время у «Вашингтона», равно как и у «Коламбуса» с «Филадельфией» есть шансы на попадание не только в зону «уайлд-кард», но и на вторую или третью строчку Столичного дивизиона, где сейчас находятся «Питтсбург» и «Айлендерс» с 79 очками. У «Пингвинз», например, в концовке регулярного чемпионата запланированы матчи с возглавляющей Восток «Каролиной», а также с лучшей командой лиги — «Колорадо». Последние игры регулярки «Пингвинз» и вовсе сыграют против «Кэпиталз» — по разу на льду каждого из принципиальных соперников.