Панарин о переходе в «Лос-Анджелес»: «Команда оказалась лучше, чем я ожидал»

Нападающий «Лос-Анджелеса» Артемий Панарин поделился мнением об обмене из «Рейнджерс» по ходу этого сезона.
«Кингс» идут восьмыми в Западной конференции, но уступают «Сан-Хосе» по проценту набранных очков. На счету Панарина 2+7 в 9 матчах за новый клуб.
«Команда оказалась лучше, чем я ожидал. У нас неплохие нападающие, защитники и вратари. Я очень воодушевлен, глядя на перспективу. Надеюсь, мы сможем попасть в плей-офф.
Знаю, что в 34 года, если я хочу пожить в каком-то месте несколько лет, то должен сделать это. Не хочу оказаться в ситуации, когда я возвращаюсь домой с арены, грустя из-за города, команды или чего-то еще. Сейчас я грущу только из-за налогов», — сказал Панарин.
Цифра дня: Панарин заплатит $11,5 млн налогов за два года в «Лос-Анджелесе».
Панарин против «Айлендерс»: пас на победный гол, 4 броска и «+1» за 19:49. У него 9 очков и «+7» в 9 играх за «Лос-Анджелес».
Патрик Руа
Ди Джей Смит
Илья Сорокин
(00:00-18:57)
Дарси Кемпер
(00:00-00:09)
Илья Сорокин
(19:00-57:39)
Дарси Кемпер
(00:15-07:18)
Дарси Кемпер
(c 07:37)
00:15
Брэйден Шенн
03:33
Тревор Мур
07:37
Бо Хорват
10:27
Брайан Дюмулин
13:07
Анже Копитар
(Майки Андерсон, Александр Тюркотт)
18:28
Адриан Кемпе
(Артемий Панарин)
19:00
Дрю Даути
30:46
Эмиль Хейнеман
(Адам Пелек, Бо Хорват)
32:33
Карсон Соуси
36:22
Мэттью Шефер
36:22
Тэйлор Уорд
43:38
Эмиль Хейнеман
(Мэттью Шефер, Бо Хорват)
59:56
Скотт Лотон
59:56
Скотт Лотон
