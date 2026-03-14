Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
20:00
Оттава
:
Анахайм
Все коэффициенты
П1
2.00
X
4.40
П2
3.15
Хоккей. НХЛ
22:00
Вашингтон
:
Бостон
Все коэффициенты
П1
2.20
X
4.20
П2
2.85
Хоккей. НХЛ
23:00
Виннипег
:
Колорадо
Все коэффициенты
П1
3.51
X
4.50
П2
1.86
Хоккей. НХЛ
15.03
Миннесота
:
Рейнджерс
Все коэффициенты
П1
1.72
X
4.51
П2
4.09
Хоккей. НХЛ
15.03
Айлендерс
:
Калгари
Все коэффициенты
П1
2.07
X
4.21
П2
3.20
Хоккей. НХЛ
15.03
Баффало
:
Торонто
Все коэффициенты
П1
1.71
X
4.70
П2
4.05
Хоккей. НХЛ
15.03
Монреаль
:
Сан-Хосе
Все коэффициенты
П1
1.98
X
4.50
П2
3.29
Хоккей. НХЛ
15.03
Нью-Джерси
:
Лос-Анджелес
Все коэффициенты
П1
2.12
X
4.15
П2
3.00
Хоккей. НХЛ
15.03
Тампа-Бэй
:
Каролина
Все коэффициенты
П1
2.19
X
4.20
П2
2.83
Хоккей. НХЛ
15.03
Филадельфия
:
Коламбус
Все коэффициенты
П1
2.70
X
4.30
П2
2.27
Хоккей. КХЛ
не начался
Автомобилист
:
ЦСКА
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Сент-Луис
3
:
Эдмонтон
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Айлендерс
2
:
Лос-Анджелес
3
П1
X
П2

Панарин о переходе в «Лос-Анджелес»: «Команда оказалась лучше, чем я ожидал»

Панарин о переходе в «Лос-Анджелес»: грущу только из-за налогов.

Источник: Reuters

Нападающий «Лос-Анджелеса» Артемий Панарин поделился мнением об обмене из «Рейнджерс» по ходу этого сезона.

«Кингс» идут восьмыми в Западной конференции, но уступают «Сан-Хосе» по проценту набранных очков. На счету Панарина 2+7 в 9 матчах за новый клуб.

«Команда оказалась лучше, чем я ожидал. У нас неплохие нападающие, защитники и вратари. Я очень воодушевлен, глядя на перспективу. Надеюсь, мы сможем попасть в плей-офф.

Знаю, что в 34 года, если я хочу пожить в каком-то месте несколько лет, то должен сделать это. Не хочу оказаться в ситуации, когда я возвращаюсь домой с арены, грустя из-за города, команды или чего-то еще. Сейчас я грущу только из-за налогов», — сказал Панарин.

Цифра дня: Панарин заплатит $11,5 млн налогов за два года в «Лос-Анджелесе».

Панарин против «Айлендерс»: пас на победный гол, 4 броска и «+1» за 19:49. У него 9 очков и «+7» в 9 играх за «Лос-Анджелес».

Айлендерс
2:3
0:3, 1:0, 1:0
Лос-Анджелес
Хоккей, НХЛ, Неделя 21
14.03.2026, 02:00 (МСК UTC+3)
UBS Arena, 17255 зрителей
Главные тренеры
Патрик Руа
Ди Джей Смит
Вратари
Илья Сорокин
(00:00-18:57)
Дарси Кемпер
(00:00-00:09)
Илья Сорокин
(19:00-57:39)
Дарси Кемпер
(00:15-07:18)
Дарси Кемпер
(c 07:37)
1-й период
00:15
Брэйден Шенн
03:33
Тревор Мур
07:37
Бо Хорват
10:27
Брайан Дюмулин
13:07
Анже Копитар
(Майки Андерсон, Александр Тюркотт)
18:28
Адриан Кемпе
(Артемий Панарин)
19:00
Дрю Даути
2-й период
30:46
Эмиль Хейнеман
(Адам Пелек, Бо Хорват)
32:33
Карсон Соуси
36:22
Мэттью Шефер
36:22
Тэйлор Уорд
3-й период
43:38
Эмиль Хейнеман
(Мэттью Шефер, Бо Хорват)
59:56
Скотт Лотон
59:56
Скотт Лотон
Статистика
Айлендерс
Лос-Анджелес
Штрафное время
8
10
Игра в большинстве
3
3
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол в пустые ворота в меньшинстве
  • Гол в пустые ворота в большинстве
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Буллит
  • Нереализованный буллит