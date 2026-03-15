Три очка Панарина не спасли «Лос-Анджелес» от поражения в игре с «Нью-Джерси»

ВАШИНГТОН, 15 марта. /ТАСС/. «Лос-Анджелес» со счетом 4:6 проиграл «Нью-Джерси» в гостевом матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
В составе «Нью-Джерси» голы забили Коди Гласс (8-я минута), Нико Хишир (12, 53), Арсений Грицюк (41), Джек Хьюз (58) и Тимо Майер (60). У «Лос-Анджелеса» заброшенные шайбы на счету Анже Копитара (25, 54), Артемия Панарина (27) и Тэйлора Уорда (32). Грицюк, помимо гола, также сделал результативный пас.
Панарин дважды ассистировал партнерам по ходу встречи с «Нью-Джерси». Российский нападающий набрал 12 очков (3 гола + 9 результативных передач) в 10 матчах после обмена в «Лос-Анджелес».
«Лос-Анджелес» занимает 5-е место в турнирной таблице Тихоокеанского дивизиона с 69 очками в 66 матчах. «Нью-Джерси» располагается на 7-й позиции Столичного дивизиона, набрав 68 очков после 66 игр. В следующем матче «Лос-Анджелес» в ночь на 17 марта по московскому времени сыграет в гостях против «Нью-Йорк Рейнджерс», за который до обмена выступал Панарин. «Нью-Джерси» в этот же день примет «Бостон».
Шелдон Киф
Ди Джей Смит
Джейк Аллен
Антон Форсберг
(00:00-57:38)
Антон Форсберг
(c 59:52)
07:58
Коди Гласс
(Арсений Грицюк)
11:04
Нико Хишир
(Люк Хьюз, Тимо Майер)
18:29
Дрю Даути
23:32
Дуги Хэмилтон
24:15
Анже Копитар
(Артемий Панарин, Бренд Кларк)
26:03
Артемий Панарин
(Адриан Кемпе, Джоэль Эдмундсон)
31:43
Тэйлор Уорд
(Самуэль Хелениус, Бренд Кларк)
40:25
Арсений Грицюк
(Дуги Хэмилтон, Ленни Хямеэнахо)
40:50
Йеспер Братт
51:38
Куинтон Байфилд
52:42
Нико Хишир
(Йеспер Братт, Коннор Браун)
53:04
Ленни Хямеэнахо
53:42
Анже Копитар
(Артемий Панарин, Бренд Кларк)
57:24
Бренд Кларк
57:31
Джек Хьюз
(Дуги Хэмилтон, Нико Хишир)
59:52
Тимо Майер
(Нико Хишир)
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- Гол в пустые ворота
- Гол в пустые ворота в меньшинстве
- Гол в пустые ворота в большинстве
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Буллит
- Нереализованный буллит