Вашингтон
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Формула-1
Другие
Фигурное катание
Спортивные видео
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. КХЛ
14:00
Сочи
:
Амур
14:30
Салават Юлаев
:
Шанхай Дрэгонс
17:10
Динамо Мн
:
Локомотив
22:00
Виннипег
:
Сент-Луис
завершен
Ванкувер
2
:
Сиэтл
5
П1
X
П2
завершен
Вегас
4
:
Чикаго
0
П1
X
П2
завершен
Юта
3
:
Питтсбург
4
П1
X
П2
завершен
ОТ
Даллас
3
:
Детройт
2
П1
X
П2
завершен
Айлендерс
3
:
Калгари
2
П1
X
П2
завершен
Б
Баффало
3
:
Торонто
2
П1
X
П2
завершен
Монреаль
2
:
Сан-Хосе
4
П1
X
П2
завершен
Нью-Джерси
6
:
Лос-Анджелес
4
П1
X
П2
завершен
Тампа-Бэй
2
:
Каролина
4
П1
X
П2
завершен
Б
Филадельфия
1
:
Коламбус
2
П1
X
П2
завершен
Миннесота
2
:
Рейнджерс
4
П1
X
П2
завершен
Виннипег
3
:
Колорадо
1
П1
X
П2
завершен
Б
Вашингтон
2
:
Бостон
3
П1
X
П2

Три очка Панарина не спасли «Лос-Анджелес» от поражения в игре с «Нью-Джерси»

Российский нападающий отметился голом и двумя результативными передачами.

Источник: Reuters

ВАШИНГТОН, 15 марта. /ТАСС/. «Лос-Анджелес» со счетом 4:6 проиграл «Нью-Джерси» в гостевом матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В составе «Нью-Джерси» голы забили Коди Гласс (8-я минута), Нико Хишир (12, 53), Арсений Грицюк (41), Джек Хьюз (58) и Тимо Майер (60). У «Лос-Анджелеса» заброшенные шайбы на счету Анже Копитара (25, 54), Артемия Панарина (27) и Тэйлора Уорда (32). Грицюк, помимо гола, также сделал результативный пас.

Панарин дважды ассистировал партнерам по ходу встречи с «Нью-Джерси». Российский нападающий набрал 12 очков (3 гола + 9 результативных передач) в 10 матчах после обмена в «Лос-Анджелес».

«Лос-Анджелес» занимает 5-е место в турнирной таблице Тихоокеанского дивизиона с 69 очками в 66 матчах. «Нью-Джерси» располагается на 7-й позиции Столичного дивизиона, набрав 68 очков после 66 игр. В следующем матче «Лос-Анджелес» в ночь на 17 марта по московскому времени сыграет в гостях против «Нью-Йорк Рейнджерс», за который до обмена выступал Панарин. «Нью-Джерси» в этот же день примет «Бостон».

Нью-Джерси
6:4
2:0, 0:3, 4:1
Лос-Анджелес
Хоккей, НХЛ, Неделя 21
15.03.2026, 02:00 (МСК UTC+3)
Prudential Center, 16072 зрителя
Главные тренеры
Шелдон Киф
Ди Джей Смит
Вратари
Джейк Аллен
Антон Форсберг
(00:00-57:38)
Антон Форсберг
(c 59:52)
1-й период
07:58
Коди Гласс
(Арсений Грицюк)
11:04
Нико Хишир
(Люк Хьюз, Тимо Майер)
18:29
Дрю Даути
2-й период
23:32
Дуги Хэмилтон
24:15
Анже Копитар
(Артемий Панарин, Бренд Кларк)
26:03
Артемий Панарин
(Адриан Кемпе, Джоэль Эдмундсон)
31:43
Тэйлор Уорд
(Самуэль Хелениус, Бренд Кларк)
3-й период
40:25
Арсений Грицюк
(Дуги Хэмилтон, Ленни Хямеэнахо)
40:50
Йеспер Братт
51:38
Куинтон Байфилд
52:42
Нико Хишир
(Йеспер Братт, Коннор Браун)
53:04
Ленни Хямеэнахо
53:42
Анже Копитар
(Артемий Панарин, Бренд Кларк)
57:24
Бренд Кларк
57:31
Джек Хьюз
(Дуги Хэмилтон, Нико Хишир)
59:52
Тимо Майер
(Нико Хишир)
Статистика
Нью-Джерси
Лос-Анджелес
Штрафное время
6
6
Игра в большинстве
3
3
Голы в большинстве
2
2
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол в пустые ворота в меньшинстве
  • Гол в пустые ворота в большинстве
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Буллит
  • Нереализованный буллит