«Каролина» победила «Тампу» в матче НХЛ. У Свечникова гол и передача

ВАШИНГТОН, 15 марта. /ТАСС/. «Каролина» со счетом 4:2 обыграла «Тампу» в гостевом матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
За «Каролину» шайбы забросили Андрей Свечников (1-я минута), Себастьян Ахо (18), Джордан Мартинук (50) и Логан Стэнковен (59). У проигравших отличились Янни Гурд (35) и Шарль-Эдуар Д’Астус (36). Российский вратарь «Тампы» Андрей Василевский отразил 31 бросок из 34.
Свечников был признан первой звездой встречи. На счету российского нападающего также результативная передача.
«Каролина» возглавляет турнирную таблицу Столичного дивизиона, набрав 90 очков в 66 матчах. «Тампа» располагается на 2-й позиции Атлантического дивизиона с 84 очками после 65 игр. В следующем матче «Каролина» в ночь на 18 марта по московскому времени встретится на выезде с «Коламбусом», «Тампа» в этот же день сыграет в гостях против «Сиэтла».
Джон Купер
Род Бриндамор
Андрей Василевский
(00:00-58:21)
Фредерик Андерсен
Андрей Василевский
(58:29-58:56)
00:36
Андрей Свечников
(Шон Уокер, Себастьян Ахо)
06:27
Андрей Свечников
10:40
Янни Гурд
14:29
Земгус Гиргенсонс
14:29
Сет Джарвис
14:29
Сет Джарвис
17:28
Себастьян Ахо
(Андрей Свечников, К`Андре Миллер)
24:32
Понтус Хольмберг
24:32
Себастьян Ахо
29:05
Шон Уокер
29:20
Брэндон Хагель
34:10
Янни Гурд
(Виктор Хедман, Понтус Хольмберг)
35:31
Шарль-Эдуард Д'Астус
(Гейдж Гонсалвес, Брэйден Пойнт)
49:18
Джордан Мартинук
(Николай Элерс, Майк Райлли)
58:29
Логан Стэнковен
(Тэйлор Холл)
