Все
14:00
Сочи
:
Амур
Хоккей. КХЛ
14:30
Салават Юлаев
:
Шанхай Дрэгонс
Хоккей. КХЛ
17:10
Динамо Мн
:
Локомотив
Хоккей. НХЛ
22:00
Виннипег
:
Сент-Луис
Хоккей. НХЛ
завершен
Ванкувер
2
:
Сиэтл
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Вегас
4
:
Чикаго
0
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Юта
3
:
Питтсбург
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Даллас
3
:
Детройт
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Айлендерс
3
:
Калгари
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Б
Баффало
3
:
Торонто
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Монреаль
2
:
Сан-Хосе
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Нью-Джерси
6
:
Лос-Анджелес
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Тампа-Бэй
2
:
Каролина
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Б
Филадельфия
1
:
Коламбус
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Миннесота
2
:
Рейнджерс
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Виннипег
3
:
Колорадо
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Б
Вашингтон
2
:
Бостон
3
П1
X
П2

«Каролина» победила «Тампу» в матче НХЛ. У Свечникова гол и передача

Российский нападающий был признан первой звездой встречи.

Источник: Reuters

ВАШИНГТОН, 15 марта. /ТАСС/. «Каролина» со счетом 4:2 обыграла «Тампу» в гостевом матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

За «Каролину» шайбы забросили Андрей Свечников (1-я минута), Себастьян Ахо (18), Джордан Мартинук (50) и Логан Стэнковен (59). У проигравших отличились Янни Гурд (35) и Шарль-Эдуар Д’Астус (36). Российский вратарь «Тампы» Андрей Василевский отразил 31 бросок из 34.

Свечников был признан первой звездой встречи. На счету российского нападающего также результативная передача.

«Каролина» возглавляет турнирную таблицу Столичного дивизиона, набрав 90 очков в 66 матчах. «Тампа» располагается на 2-й позиции Атлантического дивизиона с 84 очками после 65 игр. В следующем матче «Каролина» в ночь на 18 марта по московскому времени встретится на выезде с «Коламбусом», «Тампа» в этот же день сыграет в гостях против «Сиэтла».

Тампа-Бэй
2:4
0:2, 2:0, 0:2
Каролина
Хоккей, НХЛ, Неделя 21
15.03.2026, 02:00 (МСК UTC+3)
Amalie Arena, 19092 зрителя
Главные тренеры
Джон Купер
Род Бриндамор
Вратари
Андрей Василевский
(00:00-58:21)
Фредерик Андерсен
Андрей Василевский
(58:29-58:56)
1-й период
00:36
Андрей Свечников
(Шон Уокер, Себастьян Ахо)
06:27
Андрей Свечников
10:40
Янни Гурд
14:29
Земгус Гиргенсонс
14:29
Сет Джарвис
14:29
Сет Джарвис
17:28
Себастьян Ахо
(Андрей Свечников, К`Андре Миллер)
2-й период
24:32
Понтус Хольмберг
24:32
Себастьян Ахо
29:05
Шон Уокер
29:20
Брэндон Хагель
34:10
Янни Гурд
(Виктор Хедман, Понтус Хольмберг)
35:31
Шарль-Эдуард Д'Астус
(Гейдж Гонсалвес, Брэйден Пойнт)
3-й период
49:18
Джордан Мартинук
(Николай Элерс, Майк Райлли)
58:29
Логан Стэнковен
(Тэйлор Холл)
Статистика
Тампа-Бэй
Каролина
Штрафное время
11
13
Игра в большинстве
3
2
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол в пустые ворота в меньшинстве
  • Гол в пустые ворота в большинстве
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Буллит
  • Нереализованный буллит