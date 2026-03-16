Капризов: «У Овечкина бывает засуха, а потом 10 игр — 10 голов»

40-летний Овечкин не может забросить шайбу в ворота соперников уже шесть матчей НХЛ подряд.
«Слушай, у Сани иногда бывает засуха. А потом бывает 10 игр — 10 голов. Либо бывает 10−11 игр — 1−2 гола. У него сейчас, плюс-минус, так и есть», — заявил Капризов в интервью проекту FONTour.
В нынешнем сезоне Александр Овечкин провел за «Вашингтон» 68 матчей, забросил 24 шайбы и отдал 27 голевых передач.
