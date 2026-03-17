Малкин назвал большой ошибкой дисквалификацию на пять матчей НХЛ

ВАШИНГТОН, 17 марта. /ТАСС/. Российский нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин считает большой ошибкой свое поведение, за которое он был дисквалифицирован на пять матчей Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Комментарий игрока приводит пресс-служба организации.
Ранее ТАСС сообщал, что Малкин набрал 3 очка (2 гола + 1 результативная передача) в гостевом матче регулярного чемпионата против «Колорадо» (7:2), который стал для него первым после дисквалификации.
«Когда ты пропускаешь пять матчей, а потом играешь против “Колорадо” у них дома, то немного нервничаешь перед игрой, — сказал Малкин. — Но когда я забил первый гол, то почувствовал себя намного лучше. Но, опять же, для меня это большая ошибка, однако ребята играли хорошо. Я хочу поблагодарить товарищей по команде. Для меня это тяжелый момент».
7 марта Малкин был дисквалифицирован на пять матчей за неспортивное поведение. Днем ранее он ударил капитана и шведского защитника «Баффало» Расмуса Далина, за это россиянина удалили до конца игры. Ту встречу «Питтсбург» проиграл со счетом 1:5.
Джаред Беднар
Дэн Мьюз
Скотт Уэджвуд
(00:00-13:00)
Артур Шилов
Маккензи Блэквуд
(c 13:00)
00:48
Евгений Малкин
03:01
Евгений Малкин
(Ноэль Аччиари, Брайан Раст)
04:08
Нэйтан Маккиннон
(Мартин Нечас, Кэйл Макар)
04:23
Энтони Манта
(Эрик Карлссон)
05:33
Вилле Койвунен
08:39
Джек Друри
13:00
Евгений Малкин
(Егор Чинахов, Паркер Уотерспун)
13:43
Элмер Содерблум
(Эрик Карлссон, Коннор Девар)
14:21
Брент Бернс
(Гевин Бриндли, Джош Мэнсон)
23:30
Энтони Манта
30:36
Эрик Карлссон
(Райан Ши)
31:11
Артур Шилов
33:30
Николя Руа
35:40
Командный штраф
36:20
Брайан Раст
(Рикард Ракелль, Евгений Малкин)
49:06
Ноэль Аччиари
(Элмер Содерблум, Коннор Девар)
50:59
Паркер Келли
50:59
Джек Друри
50:59
Евгений Малкин
50:59
Коннор Клифтон
