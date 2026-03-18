Бейсбольный клуб «Вашингтон Нэшионалс» раздаст 20 тысяч фигурок Овечкина

Акция пройдет во время домашнего матча «Нэшионалс» против «Балтимора» в регулярном чемпионате MLB, который пройдет 16 мая. Фигурки представляют собой миниатюрную копию Овечкина в форме бейсбольного клуба с белой кепкой. В левой руке Овечкин держит бейсбольный мяч, голова фигурки прикреплена пружиной и выполнена в стиле «бобблхед» — при движении она будет слегка подпрыгивать.
Модель воспроизводит символический бросок Овечкина на стадионе «Вашингтон Нэшионалс», который хоккеист произвел 9 июня 2018 года после победы «Кэпиталз» в Кубке Стэнли.
Александр Овечкин — лучший снайпер в истории регулярных чемпионатов НХЛ, на его счету 921 гол в лиге без учета плей-офф. В сезоне-2025/26 40-летний россиянин набрал 51 (24+27) очко в 68 матчах.