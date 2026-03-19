Сколько голов надо забить Овечкину, чтобы обойти Гретцки по голам в НХЛ с учетом плей-офф? Расклады после 999-го гола Александра

Российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин забросил одну шайбу в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Оттавы» в четверг, 19 марта.
Теперь у 40-летнего россиянина 999 голов в НХЛ с учетом регулярных чемпионатов и плей-офф (922+77). По этому показателю он занимает второе место среди всех игроков лиги в истории. Лидирует Уэйн Гретцки, забросивший 1016 шайб в регулярных чемпионатах и плей-офф (894+122).
Таким образом, для того чтобы сравняться с Гретцки, Овечкину нужно забросить еще 17 шайбу, а чтобы выйти на первое место среди лучших снайперов в истории НХЛ, — 18.
