Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
1-й период
Калгари
1
:
Сент-Луис
0
П1
1.85
X
4.24
П2
3.71
Хоккей. НХЛ
1-й период
Колорадо
0
:
Даллас
0
П1
2.17
X
4.30
П2
2.87
Хоккей. НХЛ
3-й период
Вашингтон
2
:
Оттава
0
П1
1.05
X
16.00
П2
111.00
Хоккей. НХЛ
не начался
Анахайм
:
Филадельфия
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Каролина
6
:
Питтсбург
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Рейнджерс
3
:
Нью-Джерси
6
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Динамо М
1
:
Адмирал
2
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Шанхай Дрэгонс
2
:
Автомобилист
6
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Б
Спартак
2
:
ЦСКА
3
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Салават Юлаев
3
:
Нефтехимик
0
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Сочи
2
:
Ак Барс
4
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Трактор
6
:
Металлург Мг
2
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Сибирь
4
:
СКА
1
П1
X
П2

Таблица лучших снайперов в истории НХЛ с учетом плей-офф после 999-го гола Овечкина. Текущее положение

Форвард «Вашингтона» Александр Овечкин забросил одну шайбу в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Оттавы».

Источник: Спорт-Экспресс

Форвард «Вашингтона» Александр Овечкин забросил одну шайбу в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Оттавы». Этот гол стал 999-м для российского нападающего за карьеру в лиге с учетом регулярных чемпионатов и плей-офф.

Овечкин теперь уступает 17 голов рекорду Уэйна Гретцки по сумме шайб в регулярных чемпионатах и плей-офф. Александр побил снайперское достижение канадского бомбардира для регулярок в апреле 2025 года.

Лучшие снайперы в истории НХЛ с учетом голов в Кубке Стэнли.

1. Уэйн Гретцки (Канада) — 1016 голов в 1694 матчах (в лиге — 894 в 1487, в плей-офф — 122 в 207).

2. Александр Овечкин (Россия) — 999 голов в 1721 матче (922 в 1560, 77 в 161).

3. Горди Хоу (Канада) — 869 голов в 1924 матчах (801 в 1767, 68 в 157).

4. Бретт Халл (США) — 844 гола в 1471 матче (741 в 1269, 103 в 202).

5. Яромир Ягр (Чехия) — 844 гола в 1941 матче (766 в 1733, 78 в 208).

6. Марк Мессье (Канада) — 803 гола в 1991 матче (694 в 1756, 109 в 235).

7. Фил Эспозито (Канада) — 778 голов в 1412 матчах (717 в 1282, 61 в 130).

8. Марио Лемье (Канада) — 766 голов в 1022 матчах (690 в 915, 76 в 107).

9. Стив Айзерман (Канада) — 762 гола в 1710 матчах (692 в 1514, 70 в 196).

10. Марсель Дионн (Канада) — 752 гола в 1397 матчах (731 в 1348, 21 в 49).

Таблица лучших снайперов в истории НХЛ после 922-го гола Овечкина. Текущее положение.

Узнать больше по теме
Биография Александра Овечкина: карьера и личная жизнь хоккеиста
Сегодня Александр Овечкин по праву является живой легендой мирового хоккея. В 39 лет спортсмен побил вечный рекорд Уэйна Гретцки и стал номером один на все времена, навсегда войдя в истории НХЛ. Как это удалось воспитаннику московского «Динамо», мы расскажем в его биографии.
Читать дальше