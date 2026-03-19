«Каролина» — «Питтсбург»: видеообзор матча НХЛ

«Каролина» переиграла «Питтсбург» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 6:5 ОТ.
В основное время у «Харрикейнз» шайбы забросили Джордан Мартинук, Джексон Блэйк, Тэйлор Холл, Логан Стэнковен и К`Андре Миллер, а у «Пингвинз» — Эрик Карлссон (дубль), Сидни Кросби, Брайан Раст и Бенджамин Киндел. Победный гол в овертайме на счету Шона Уокера.
«Каролина» с 92 очками в 68 матчах лидирует в Восточной конференции. «Питтсбург» идет на 5-м месте — 84 очка в 68 играх.
