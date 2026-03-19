Овечкин побил антирекорд по игровому времени в матче НХЛ

Российский капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин поставил личный антирекорд по игровому времени в матче Национальной хоккейной лиги.
В матче против «Оттавы Сенаторз» (4:1) россиянин провел на льду 12 минут 57 секунд, это наименьшее время в карьере (без учета игр с травмами), но забросил одну шайбу по ходу встречи. При этом в нынешнем сезоне он во второй раз обновляет личный антирекорд.
Ранее Овечкин никогда не проводил более двух матчей за сезон с менее 14 минутами за матч. Впервые в карьере он провел на льду менее 13 минут за встречу.
Главный тренер «Вашингтона» Спенсер Карбери ранее говорил, что по причине возраста игровое время 40-летнего капитана, возможно, будет еще сокращено.
Для Овечкина это 21-й сезон в НХЛ, и уже 17-й подряд он является капитаном «Вашингтона». Предыдущий сезон россиянин завершил как лучший снайпер в истории лиги. Его контракт с клубом рассчитан до конца текущего сезона.
В нынешнем сезоне на счету хоккеиста 25 голов и 27 результативных передач в 69 матчах за клуб.
«Вашингтон» с 76 очками в 69 матчах идет на 12-м месте Восточной конференции турнирной таблицы НХЛ. До конца регулярного чемпионата клубу осталось провести 13 встреч.
Спенсер Карбери
Трэвис Грин
Логан Томпсон
Линус Улльмарк
(00:00-45:10)
Линус Улльмарк
(45:35-56:35)
Линус Улльмарк
(57:19-57:33)
Линус Улльмарк
(58:28-59:20)
Линус Улльмарк
(c 59:34)
11:51
Том Уилсон
21:30
Ник Казинс
28:09
Александр Овечкин
(Расмус Сандин)
38:13
Том Уилсон
(Тревор ван Римсдайк, Пьер-Люк Дюбуа)
45:35
Том Уилсон
54:13
Энтони Бовилье
57:19
Тим Штюцле
(Клод Жиру, Тома Шабо)
58:28
Алексей Протас
(Коннор Макмайкл)
58:48
Тайлер Клевен
59:34
Коул Хатсон
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- Гол в пустые ворота
- Гол в пустые ворота в меньшинстве
- Гол в пустые ворота в большинстве
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Буллит
- Нереализованный буллит