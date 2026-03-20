Роман Ротенберг: Овечкину пойдет форма Putin Team Russia

МОСКВА, 19 марта. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Хоккеисту «Вашингтона» Александру Овечкину пойдет форма с логотипом Putin Team Russia. Об этом ТАСС заявил первый вице-президент Федерации хоккея России Роман Ротенберг.
На шестой Московской неделе моды состоялся показ, ставший анонсом коллаборации хоккейного бренда «Красная машина» и Putin Team Russia.
«У нас много лиц: Александр Легков, Александра Степанова, Иван Букин. И с Сашей Овечкиным мы тоже на связи. Ему форма пойдет», — сказал Ротенберг.
