Футбол
Хоккей
Хоккей. КХЛ
15:30
Сибирь
:
Барыс
П1
1.88
X
3.95
П2
4.05
Хоккей. КХЛ
17:00
Салават Юлаев
:
Сочи
Хоккей. КХЛ
17:00
Трактор
:
Адмирал
П1
1.55
X
4.67
П2
5.81
Хоккей. КХЛ
19:00
Локомотив
:
Металлург Мг
П1
1.40
X
5.71
П2
7.40
Хоккей. КХЛ
19:10
Динамо Мн
:
Автомобилист
П1
1.67
X
4.86
П2
4.60
Хоккей. КХЛ
19:30
СКА
:
Шанхай Дрэгонс
П1
1.52
X
4.85
П2
5.70
Хоккей. КХЛ
19:30
Динамо М
:
Ак Барс
П1
2.75
X
4.14
П2
2.26
Хоккей. КХЛ
19:30
Спартак
:
Нефтехимик
П1
1.75
X
4.50
П2
4.15
Хоккей. НХЛ
завершен
Б
Лос-Анджелес
3
:
Филадельфия
4
Хоккей. НХЛ
завершен
Ванкувер
2
:
Тампа-Бэй
6
Хоккей. НХЛ
завершен
Вегас
0
:
Юта
4
Хоккей. НХЛ
завершен
Сан-Хосе
0
:
Баффало
5
Хоккей. НХЛ
завершен
Эдмонтон
0
:
Флорида
4
Хоккей. НХЛ
завершен
Миннесота
1
:
Чикаго
2
Хоккей. НХЛ
завершен
Нэшвилл
3
:
Сиэтл
1
Хоккей. НХЛ
завершен
Бостон
6
:
Виннипег
1
Хоккей. НХЛ
завершен
Детройт
3
:
Монреаль
1
Хоккей. НХЛ
завершен
Коламбус
6
:
Рейнджерс
3
Хоккей. НХЛ
завершен
Оттава
3
:
Айлендерс
2
Менеджер «Вашингтона» допустил уход Овечкина в межсезонье

40-летний россиянин, контракт которого истекает по окончании сезона, пока не принял решения о своем будущем. Генменеджер подчеркнул, что клуб отнесется к любому выбору капитана с пониманием.

Источник: Reuters

Генеральный менеджер «Вашингтон Кэпиталз» Крис Патрик допустил возможность того, что Александр Овечкин может покинуть клуб в ближайшее межсезонье. Его слова приводит Daily Faceoff.

Патрик прокомментировал ситуацию вокруг форварда, чей контракт истекает этим летом. По словам менеджера, Овечкин не торопится с решением и намерен обсудить его с семьей, владельцем клуба Тедом Леонсисом, тренерским штабом и руководством.

«Он хочет поговорить об этом с семьей, близкими, с Тедом Леонсисом, с Брайаном Маклелланом (президент “Кэпиталз” по хоккейным операциям), со мной. Он не будет торопиться, он сделает это в свое время, и если это произойдет ближе к концу сезона или в межсезонье, я думаю, он сделает все так, как хочет, и мы, конечно, отнесемся к этому с пониманием», — заявил Патрик.

В апреле 2025 года Овечкин стал лучшим снайпером в истории регулярных чемпионатов НХЛ, побив рекорд Уэйна Гретцки.

Сейчас форвард продолжает преследовать еще одно достижение канадца — общее количество голов с учетом матчей плей-офф. В матче против «Оттавы Сенаторз», 19 марта, россиянин забросил свою 999-ю шайбу в лиге.

Вместе с «Вашингтоном» Овечкин завоевал Кубок Стэнли в 2018 году. Выступая за сборную России, он трижды становился чемпионом мира — в 2008, 2012 и 2014 годах.

Биография Александра Овечкина: карьера и личная жизнь хоккеиста
Сегодня Александр Овечкин по праву является живой легендой мирового хоккея. В 39 лет спортсмен побил вечный рекорд Уэйна Гретцки и стал номером один на все времена, навсегда войдя в истории НХЛ. Как это удалось воспитаннику московского «Динамо», мы расскажем в его биографии.
