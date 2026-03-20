Менеджер «Вашингтона» допустил уход Овечкина в межсезонье

Генеральный менеджер «Вашингтон Кэпиталз» Крис Патрик допустил возможность того, что Александр Овечкин может покинуть клуб в ближайшее межсезонье. Его слова приводит Daily Faceoff.
Патрик прокомментировал ситуацию вокруг форварда, чей контракт истекает этим летом. По словам менеджера, Овечкин не торопится с решением и намерен обсудить его с семьей, владельцем клуба Тедом Леонсисом, тренерским штабом и руководством.
«Он хочет поговорить об этом с семьей, близкими, с Тедом Леонсисом, с Брайаном Маклелланом (президент “Кэпиталз” по хоккейным операциям), со мной. Он не будет торопиться, он сделает это в свое время, и если это произойдет ближе к концу сезона или в межсезонье, я думаю, он сделает все так, как хочет, и мы, конечно, отнесемся к этому с пониманием», — заявил Патрик.
В апреле 2025 года Овечкин стал лучшим снайпером в истории регулярных чемпионатов НХЛ, побив рекорд Уэйна Гретцки.
Сейчас форвард продолжает преследовать еще одно достижение канадца — общее количество голов с учетом матчей плей-офф. В матче против «Оттавы Сенаторз», 19 марта, россиянин забросил свою 999-ю шайбу в лиге.
Вместе с «Вашингтоном» Овечкин завоевал Кубок Стэнли в 2018 году. Выступая за сборную России, он трижды становился чемпионом мира — в 2008, 2012 и 2014 годах.