«Лос-Анджелес» — «Филадельфия»: онлайн-трансляция матча НХЛ

«Лос-Анджелес» и «Филадельфия» сыграют в регулярном чемпионате НХЛ в ночь с 19 на 20 марта. Матч пройдет в спортивном комплексе «Crypto.cоm Арена» в Лос-Анджелесе (штат Калифорния, США). Начало — в 5.30 по московскому времени.
Следить за ключевыми событиями игры «Лос-Анджелес» — «Филадельфия» можно в матч-центре на сайте «СЭ».
В России нет официальной трансляции матчей НХЛ. Трансляции в прямом эфире ведутся в тематических сообществах в социальной сети «ВКонтакте».
«Кингз» набрали 71 очко в 67 матчах и занимают девятое место в Западной конференции. «Флайерз» с 76 очками в 67 играх идут на 11-й строчке «Востока».