«Бостон» — «Виннипег»: видеообзор матча НХЛ

«Виннипег» проиграл «Бостону» в гостевом матче регулярного чемпионата НХЛ — 1:6.
У хозяев отличились Давид Пастрняк, Виктор Арвидссон, Лукас Райхель, Павел Заха, Фрейзер Минтен и Джонатан Аспирот, у гостей единственный гол забил Джонатан Тэйвз.
«Бостон» (84 очка после 69 матчей) располагается на седьмом месте в таблице Восточной конференции. «Виннипег» (67 очков после 68 встреч) занимает 12-е место в Западной конференции.
В следующем матче «Бостон» 22 марта сыграет в гостях с «Детройтом». «Виннипег» 21 марта встретится на выезде с «Питтсбургом».
Подписывайся на канал «СЭ» в Max.
