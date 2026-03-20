«Детройт» — «Монреаль»: видеообзор матча НХЛ

«Монреаль» проиграл «Детройту» в гостевом матче регулярного чемпионата НХЛ — 1:3.
У гостей единственный гол забил Юрай Слафковски. У хозяев отличились Джей Ти Комфер, Алекс Дебринкэт и Эндрю Копп.
«Монреаль» в 69 матчах набрал 84 очка и располагается на четвертом месте в Восточной конференции. «Детройт» (84 очка после 69 встреч) занимает шестое место.
В следующем матче «Монреаль» 22 марта примет «Айлендерс». «Детройт» в тот же день на своем льду сыграет с «Бостоном».
