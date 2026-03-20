«Коламбус» — «Рейнджерс»: видеообзор матча НХЛ

«Рейнджерс» проиграли «Коламбусу» в гостевом матче регулярного чемпионата НХЛ — 3:6.
У гостей забили Винс Трочек, Мика Зибанежад и Алексис Лафренье, у хозяев — Адам Фантилли (дубль), Исак Лундестрем, Конор Гарлэнд, Бун Дженнер и Дэймон Северсон.
«Коламбус» выиграл третий матч подряд. Он занимает восьмое место в таблице Восточной конференции (83 очка после 68 матчей). «Рейнджерс» (64 очка после 69 встреч) располагаются на последнем, 16-м месте. У команды три поражения подряд.
В следующем матче «Коламбус» 22 марта примет «Сиэтл», «Рейнджерс» в тот же день сыграют на своем льду с «Виннипегом».
НХЛ: новости и результаты игр, календарь и обзоры матчей, прогнозы и статистика в актуальном виде на сайте.