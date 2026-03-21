«Вашингтон» и «Нью-Джерси» встречаются в матче регулярного чемпионата НХЛ в ночь на субботу, 21 марта. Игра на «Кэпитал уан арене» начинается в 2.00 по московскому времени.
Следить за игрой «Кэпиталз» и «Дэвилз» можно в матч-центре сайта «СЭ».
«Вашингтон» — «Нью-Джерси»: онлайн-трансляция матча НХЛ (видео).
В России не реализованы права на показ НХЛ. Трансляции игр североамериканской лиги появляются в специализированных группах соцсети «ВКонтакте» и хостинга «VK Видео».
В регулярном чемпионате НХЛ-2025/26 «Вашингтон» набрал 75 очков в 69 матчах, «Нью-Джерси» — 72 в 68. Позавчера «Кэпиталз» победили «Оттаву» со счетом 4:1, а «Дэвилз» обыграли «Рейнджерс» — 6:3.
21 мар 02:00 Вашингтон — Нью-Джерси 0:0.
Капитан и нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин является лучшим снайпером и бомбардиром своей команды в этом сезоне, у 40-летнего россиянина — 25 голов и 52 очка. Овечкин владеет рекордом для снайперов НХЛ — 922 гола в регулярном чемпионате, он в одном шаге от 1000 шайб за карьеру с учетом плей-офф.