«Колорадо» победил «Чикаго», Ничушкин набрал 2 очка

«Колорадо» выиграл у «Чикаго» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:1. Игра прошла на арене «Юнайтед Центр» в Чикаго.
Российский нападающий «Эвеланш» Валерий Ничушкин забил гол и сделал голевую передачу. Его признали третьей звездой встречи. Теперь у 31-летнего россиянина 40 (15+25) очков в 59 играх этого сезона.
«Колорадо» прервал серию из трех поражений и лидирует в Западной конференции с 100 очками в 68 играх. «Чикаго» идет на 14-й строчке — 64 очка в 69 матчах.
