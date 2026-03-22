Бучневича признали первой звездой матча «Ванкувер» — «Сент-Луис»

Российского нападающего «Сент-Луиса» Павла Бучневича признали первой звездой гостевого матча регулярного чемпионата НХЛ с «Ванкувером» (3:1), сообщает пресс-служба лиги.
30-летний россиянин забросил шайбу и сделал результативную передачу. В сезоне-2025/26 Бучневич в 69 матчах набрал 43 (16+27) очка.
Второй звездой был признан 28-летний чешский защитник «Ванкувера» Филип Гронек — у него гол.
Третьей звездой признали 21-летнего американского нападающего «Сент-Луиса» Джимми Снаггерада — за 19 минут 30 секунд игрового времени он нанес пять бросков в створ ворот, заблокировал два броска, совершил один перехват.
