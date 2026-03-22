Кучерова признали первой звездой матча «Эдмонтон» — «Тампа», Подколзина — третьей

32-летний россиянин забил два гола, в том числе один в меньшинстве, и сделал две результативные передачи.
Второй звездой признали 27-летнего канадского форварда «Тампы» Брэндона Хагеля, на счету которого две результативные передачи.
Третьей звездой был признан 24-летний российский нападающий «Эдмонтона» Василий Подколзин — за 14 минут 8 секунд игрового времени он нанес два броска в створ ворот и выполнил четыре силовых приема.
Хоккей, НХЛ, Неделя 22
22.03.2026, 05:00 (МСК UTC+3)
Rogers Place, 18347 зрителей
Главные тренеры
Крис Ноблок
Джон Купер
Вратари
Коннор Ингрэм
(00:00-58:10)
Андрей Василевский
Коннор Ингрэм
(c 59:28)
1-й период
19:37
Коннор Макдэвид
(Эван Бушар)
2-й период
21:37
Энтони Чирелли
(Никита Кучеров, Брэндон Хагель)
26:03
Коннор Макдэвид
26:03
Понтус Хольмберг
30:29
Коннор Мерфи
30:29
Понтус Хольмберг
31:03
Дарнелл Нерс
31:03
Василий Подколзин
31:03
Энтони Чирелли
32:13
Джейк Гюнцель
(Никита Кучеров, Брэйден Пойнт)
33:06
Коннор Макдэвид
34:47
Никита Кучеров
35:34
Янни Гурд
36:58
Никита Кучеров
(Янис Мозер)
3-й период
47:16
Джошуа Замански
55:32
Никита Кучеров
(Брэндон Хагель)
55:50
Макс Джонс
59:09
Эрик Чернак
59:28
Энтони Чирелли
Статистика
Эдмонтон
Тампа-Бэй
Штрафное время
18
18
Игра в большинстве
3
3
Голы в большинстве
0
1
Голы в меньшинстве
0
2
Обозначения
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- Гол в пустые ворота
- Гол в пустые ворота в меньшинстве
- Гол в пустые ворота в большинстве
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Буллит
- Нереализованный буллит
Узнать больше по теме
Биография Никиты Кучерова: карьера и личная жизнь хоккеиста
Пока Александр Овечкин крушил исторические стены в НХЛ, рядом с ним в списке величайших игроков современности находился и Никита Кучеров. Россиянин в год «падения Гретцки» выиграл второй «Арт Росс Трофи» и установил рекорд среди наших спортсменов. В следующем сезоне он имеет все шансы улучшить этот результат. Но обо всем по порядку в биографии Никиты Кучерова.Читать дальше