Тренер «Тампы» рассказал о работе с Кучеровым

МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. Главный тренер клуба «Тампа-Бэй Лайтнинг» Джон Купер признался, что ему повезло регулярно наблюдать за игрой российского хоккеиста команды Никиты Кучерова.
В воскресенье «Тампа» в гостях обыграла «Эдмонтон Ойлерз» со счетом 5:2 в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Кучеров забросил две шайбы и отдал столько же голевых передач. Россиянин был признан первой звездой встречи и второй звездой игрового дня.
«Этот парень просто на невероятном ходу. Не знаю, сколько игроков в этой лиге набирали четыре очка за один матч, не говоря уже о том, сколько раз это удавалось ему. Это по-настоящему впечатляет. Я счастлив, что могу видеть его каждый вечер. Мне нравится, когда мы приезжаем сюда, на запад. Там каждый вечер видят Коннора Макдэвида и Леона Драйзайтля, а тут еще и Кучерова можно добавить — настоящие мастера этой игры. Это удовольствие для всех», — цитирует Купера менеджер «Тампы» по связям со СМИ Бенджамин Пирс на своей странице в соцсети X.
Всего на счету Кучерова 118 (40 голов + 78 передач) очков в 64 матчах текущего сезона. 32-летний россиянин вышел на первое место в списке бомбардиров НХЛ, обойдя форварда «Ойлерз» Макдэвида, в активе которого 116 (38+78) очков.