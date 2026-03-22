Тренер «Тампы» рассказал о работе с Кучеровым

«Этот парень просто на невероятном ходу. Не знаю, сколько игроков в этой лиге набирали четыре очка за один матч, не говоря уже о том, сколько раз это удавалось ему. Это по-настоящему впечатляет. Я счастлив, что могу видеть его каждый вечер. Мне нравится, когда мы приезжаем сюда, на запад. Там каждый вечер видят Коннора Макдэвида и Леона Драйзайтля, а тут еще и Кучерова можно добавить — настоящие мастера этой игры. Это удовольствие для всех», — цитирует Купера менеджер «Тампы» по связям со СМИ Бенджамин Пирс на своей странице в соцсети X.