Тысячный гол Овечкина в НХЛ не спас «Вашингтон» от поражения

МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. Хоккеисты «Вашингтон Кэпиталз» проиграли «Колорадо Эвеланш» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Встреча, которая состоялась в столице США, завершилась победой гостей в овертайме со счетом 3:2 (0:1, 0:0, 2:1, 1:0). В составе «Колорадо» шайбы в основное время матча забросили Габриэль Ландеског (42-я минута) и Николя Руа (47). Автором победного гола в овертайме стал Брок Нельсон (62). У «Вашингтона» отличились Джастин Сурдиф (12) и российский нападающий Александр Овечкин (55).
Признанный третьей звездой встречи Александр Овечкин провел на площадке 18 минут и 45 секунд игрового времени, нанес три броска в створ ворот и применил два силовых приема. Отметившись голом в матче с «Колорадо», Овечкин достиг отметки в 1000 шайб, заброшенных за карьеру в НХЛ с учетом чемпионатов и плей-офф. 40-летний россиянин стал вторым игроком в истории лиги, кому удалось оформить 1000 голов в НХЛ. Ранее это достижение покорилось Уэйну Гретцки (1016 голов в чемпионатах и плей-офф).
Нападающий «Колорадо» Валерий Ничушкин очков не набрал. Форвард «Эвеланш» Захар Бардаков отметился голевой передачей.
«Вашингтон» потерпел второе поражение в последних пяти матчах чемпионата НХЛ. «Колорадо» одержал вторую победу подряд.
Спенсер Карбери
Джаред Беднар
Логан Томпсон
(00:00-05:07)
Маккензи Блэквуд
(00:00-24:19)
Логан Томпсон
(05:23-59:59)
Маккензи Блэквуд
(24:29-61:22)
Логан Томпсон
(60:00-61:22)
03:14
Коул Хатсон
05:23
Николя Руа
11:53
Джастин Сурдиф
(Коннор Макмайкл, Мэтт Рой)
14:50
Паркер Келли
24:29
Александр Овечкин
36:17
Брент Бернс
41:05
Габриэль Ландескуг
(Мартин Нечас)
46:03
Николя Руа
(Захар Бардаков)
47:34
Джош Мэнсон
53:57
Габриэль Ландескуг
54:17
Александр Овечкин
(Дилан Строум, Коул Хатсон)
61:22
Брок Нельсон
(Мартин Нечас)
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- Гол в пустые ворота
- Гол в пустые ворота в меньшинстве
- Гол в пустые ворота в большинстве
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Буллит
- Нереализованный буллит