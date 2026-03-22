Тысячный гол Овечкина в НХЛ не спас «Вашингтон» от поражения

Признанный третьей звездой встречи Александр Овечкин провел на площадке 18 минут и 45 секунд игрового времени, нанес три броска в створ ворот и применил два силовых приема. Отметившись голом в матче с «Колорадо», Овечкин достиг отметки в 1000 шайб, заброшенных за карьеру в НХЛ с учетом чемпионатов и плей-офф. 40-летний россиянин стал вторым игроком в истории лиги, кому удалось оформить 1000 голов в НХЛ. Ранее это достижение покорилось Уэйну Гретцки (1016 голов в чемпионатах и плей-офф).