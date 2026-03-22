Воробьев считает, что владелец «Вашингтона» хочет продолжения Овечкиным карьеры

МОСКВА, 22 марта. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Владелец клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон», как и российские болельщики, хочет, чтобы капитан команды Александр Овечкин продолжил карьеру в Северной Америке. Такое мнение ТАСС высказал бывший главный тренер сборной России Илья Воробьев.
В воскресенье Овечкин в третьем периоде матча с «Колорадо» забил 1000-й гол в НХЛ с учетом плей-офф.
«Для российского болельщика, людей, переживающих за него, каждый его рекорд, более или менее важный, — это здорово, это очередное признание, что это величайший игрок. Его популярность в России поэтому растет с каждым днем. Однозначно никто не хочет, чтобы он завершал карьеру. Думаю, что хозяин “Вашингтона” этого также хочет, как и мы, как и все, кто за него болеет», — сказал Воробьев.
Спенсер Карбери
Джаред Беднар
Логан Томпсон
(00:00-05:07)
Маккензи Блэквуд
(00:00-24:19)
Логан Томпсон
(05:23-59:59)
Маккензи Блэквуд
(24:29-61:22)
Логан Томпсон
(60:00-61:22)
03:14
Коул Хатсон
05:23
Николя Руа
11:53
Джастин Сурдиф
(Коннор Макмайкл, Мэтт Рой)
14:50
Паркер Келли
24:29
Александр Овечкин
36:17
Брент Бернс
41:05
Габриэль Ландескуг
(Мартин Нечас)
46:03
Николя Руа
(Захар Бардаков)
47:34
Джош Мэнсон
53:57
Габриэль Ландескуг
54:17
Александр Овечкин
(Дилан Строум, Коул Хатсон)
61:22
Брок Нельсон
(Мартин Нечас)
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- Гол в пустые ворота
- Гол в пустые ворота в меньшинстве
- Гол в пустые ворота в большинстве
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Буллит
- Нереализованный буллит