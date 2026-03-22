Хоккей. НХЛ
1-й период
Питтсбург
0
:
Каролина
1
Все коэффициенты
П1
5.12
X
4.50
П2
1.61
Хоккей. НХЛ
2-й период
Чикаго
0
:
Нэшвилл
0
Все коэффициенты
П1
2.71
X
3.80
П2
2.51
Хоккей. НХЛ
23.03
Айлендерс
:
Коламбус
Все коэффициенты
П1
2.61
X
4.30
П2
2.30
Хоккей. НХЛ
23.03
Даллас
:
Вегас
Все коэффициенты
П1
2.13
X
4.30
П2
2.93
Хоккей. НХЛ
23.03
Анахайм
:
Баффало
Все коэффициенты
П1
2.52
X
4.30
П2
2.40
Хоккей. НХЛ
23.03
Калгари
:
Тампа-Бэй
Все коэффициенты
П1
3.33
X
4.40
П2
1.92
Хоккей. НХЛ
23.03
Юта
:
Лос-Анджелес
Все коэффициенты
П1
1.97
X
4.33
П2
3.25
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Вашингтон
2
:
Колорадо
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Б
Рейнджерс
2
:
Виннипег
3
П1
X
П2

Репортер НХЛ Пирс погибла при пожаре в собственном доме

Репортер НХЛ Джесси Пирс и трое ее детей погибли при пожаре в собственном доме.

Источник: Спорт РИА Новости

МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. Репортер Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Джесси Пирс погибла в результате пожара в собственном доме вместе со своими тремя детьми, сообщается на сайте лиги.

Инцидент произошел в субботу в доме 37-летней журналистки в 5:30 утра по местному времени. По информации издания Daily Mail, пожарную службу на место вызвали соседи Пирс, которые увидели, как пламя пробирается сквозь крышу. Прибывший на место отряд пожарных установил, что все здание было охвачено огнем. Внутри были обнаружены тела Пирс, троих детей и собаки.

«Вся семья НХЛ молится за близких Пирс и выражает глубочайшие соболезнования в связи с ее кончиной и троих маленьких детей. Джесси любила нашу игру и на протяжении десяти лет была ценным сотрудником команды сайта НХЛ. Нам будет очень ее не хватать», — говорится в сообщении лиги.

Пирс сотрудничала с НХЛ на протяжении последних 10 сезонов, была автором статьей о «Миннесоте Уайлд», работала в команде и освещала хоккей на всех уровнях в Миннеаполисе и Сент-Поле.