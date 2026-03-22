Дэйли: НХЛ повезло, что у нее есть Овечкин

МОСКВА, 22 марта. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Национальной хоккейной лиге (НХЛ) повезло, что капитан и нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин выступает в североамериканской лиге. Такое мнение ТАСС высказал заместитель комиссара НХЛ Билл Дэйли.
В воскресенье Овечкин в третьем периоде матча с «Колорадо» забил 1000-й гол в НХЛ с учетом плей-офф, став вторым после канадца Уэйна Гретцки игроком, достигшим этой отметки.
«Потрясающее спортивное достижение. Нам повезло, что он играет в НХЛ», — сказал Дэйли.
Хоккей, НХЛ, Неделя 22
22.03.2026, 19:30 (МСК UTC+3)
Capital One Arena, 18347 зрителей
Главные тренеры
Спенсер Карбери
Джаред Беднар
Вратари
Логан Томпсон
(00:00-05:07)
Маккензи Блэквуд
(00:00-24:19)
Логан Томпсон
(05:23-59:59)
Маккензи Блэквуд
(24:29-61:22)
Логан Томпсон
(60:00-61:22)
1-й период
03:14
Коул Хатсон
05:23
Николя Руа
11:53
Джастин Сурдиф
(Коннор Макмайкл, Мэтт Рой)
14:50
Паркер Келли
2-й период
24:29
Александр Овечкин
36:17
Брент Бернс
3-й период
41:05
Габриэль Ландескуг
(Мартин Нечас)
46:03
Николя Руа
(Захар Бардаков)
47:34
Джош Мэнсон
53:57
Габриэль Ландескуг
54:17
Александр Овечкин
(Дилан Строум, Коул Хатсон)
Овертайм
61:22
Брок Нельсон
(Мартин Нечас)
Статистика
Вашингтон
Колорадо
Штрафное время
4
10
Игра в большинстве
5
2
Голы в большинстве
1
0
Обозначения
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- Гол в пустые ворота
- Гол в пустые ворота в меньшинстве
- Гол в пустые ворота в большинстве
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Буллит
- Нереализованный буллит
