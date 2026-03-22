Самсонов не уверен, что 1000-й гол Овечкина будет широко отмечаться в Америке

Нападающий «Вашингтона» достиг этой отметки в воскресенье в матче с «Колорадо».

МОСКВА, 22 марта. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Забитый капитаном и нападающим «Вашингтона» Александром Овечкиным в регулярных сезонах и плей-офф 1000-й гол вряд ли будет отмечаться в таком же масштабе в Северной Америке, как годом ранее его рекорд по количеству шайб в регулярных чемпионатах. Такое мнение ТАСС высказал бронзовый призер Олимпийских игр Сергей Самсонов.

В воскресенье Овечкин в третьем периоде матча с «Колорадо» забил юбилейный гол, став вторым после канадца Уэйна Гретцки игроком в Национальной хоккейной лиге, достигшим этой отметки.

«Мне кажется, другому человеку сложно будет достичь такого рубежа, но я не уверен, что это так сильно будет афишироваться в Северной Америке, — сказал Самсонов. — Но, с другой стороны, немного есть людей, кто достиг этой отметки, не каждый день это бывает. Надеюсь, что в следующий раз это будет по-другому».

Контракт Овечкина с «Вашингтоном» истекает этим летом. «Сложно сказать, повлияет на его карьеру это достижение или нет. Только Александр знает, где его карьера находится, и, я думаю, спекулировать о будущем не имеет смысла, пока его сезон не окончится», — отметил Самсонов.

«Он каждую неделю бьет какие-то рекорды. Это рубежи, к которым вряд ли кто-то приблизится. Следующим человеком, который мог бы этого достичь, был Остон Мэттьюс, и это напоминает, насколько у Александра была продуктивная карьера, так как никто не застрахован от травм», — добавил он.

Вашингтон
2:3
1:0, 0:0, 1:2
ОТ
Колорадо
Хоккей, НХЛ, Неделя 22
22.03.2026, 19:30 (МСК UTC+3)
Capital One Arena, 18347 зрителей
Главные тренеры
Спенсер Карбери
Джаред Беднар
Вратари
Логан Томпсон
(00:00-05:07)
Маккензи Блэквуд
(00:00-24:19)
Логан Томпсон
(05:23-59:59)
Маккензи Блэквуд
(24:29-61:22)
Логан Томпсон
(60:00-61:22)
1-й период
03:14
Коул Хатсон
05:23
Николя Руа
11:53
Джастин Сурдиф
(Коннор Макмайкл, Мэтт Рой)
14:50
Паркер Келли
2-й период
24:29
Александр Овечкин
36:17
Брент Бернс
3-й период
41:05
Габриэль Ландескуг
(Мартин Нечас)
46:03
Николя Руа
(Захар Бардаков)
47:34
Джош Мэнсон
53:57
Габриэль Ландескуг
54:17
Александр Овечкин
(Дилан Строум, Коул Хатсон)
Овертайм
61:22
Брок Нельсон
(Мартин Нечас)
Статистика
Вашингтон
Колорадо
Штрафное время
4
10
Игра в большинстве
5
2
Голы в большинстве
1
0
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол в пустые ворота в меньшинстве
  • Гол в пустые ворота в большинстве
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
Узнать больше по теме
Биография Александра Овечкина: карьера и личная жизнь хоккеиста
Сегодня Александр Овечкин по праву является живой легендой мирового хоккея. В 39 лет спортсмен побил вечный рекорд Уэйна Гретцки и стал номером один на все времена, навсегда войдя в истории НХЛ. Как это удалось воспитаннику московского «Динамо», мы расскажем в его биографии.
Читать дальше