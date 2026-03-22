Андрей Кириленко сравнил Александра Овечкина с Леброном Джеймсом

МОСКВА, 22 марта. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Александр Овечкин способен приносить пользу любому клубу Национальной хоккейной лиги (НХЛ), включая «Вашингтон», и ему хватит сил продолжать играть на высоком уровне в следующем сезоне. Такое мнение ТАСС высказал президент Российской федерации баскетбола Андрей Кириленко.
В воскресенье Овечкин достиг отметки в 1 000 шайб в НХЛ с учетом плей-офф.
«Я как друг, как болельщик, конечно, хотел бы видеть его продолжающим выступать в НХЛ и в следующем сезоне. Думаю, сил у него еще хватит. Конечно, ему сложнее. Больше занимает процесс восстановления, больше накапливается усталость, короче смены. Понятно, он не молод. Но он абсолютно любой команде принесет пользу. Как наставник, “дядька”, человек, который выходит на свой отрезок и качественно его проводит. Хуже он играть не стал, просто помедленнее чуть стал из-за “физики”. Но Леброн Джеймс может же продолжать в 41 год играть — и Саша может», — сказал Кириленко.
