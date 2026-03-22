Хоккей
Хоккей. НХЛ
2-й период
Питтсбург
0
:
Каролина
3
Хоккей. НХЛ
2-й период
Чикаго
2
:
Нэшвилл
1
Хоккей. НХЛ
23.03
Айлендерс
:
Коламбус
Хоккей. НХЛ
23.03
Даллас
:
Вегас
Хоккей. НХЛ
23.03
Анахайм
:
Баффало
Хоккей. НХЛ
23.03
Калгари
:
Тампа-Бэй
Хоккей. НХЛ
23.03
Юта
:
Лос-Анджелес
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Вашингтон
2
:
Колорадо
3
Хоккей. НХЛ
завершен
Б
Рейнджерс
2
:
Виннипег
3
Андрей Кириленко сравнил Александра Овечкина с Леброном Джеймсом

В воскресенье Овечкин достиг отметки в 1 000 шайб в НХЛ с учетом плей-офф.

МОСКВА, 22 марта. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Александр Овечкин способен приносить пользу любому клубу Национальной хоккейной лиги (НХЛ), включая «Вашингтон», и ему хватит сил продолжать играть на высоком уровне в следующем сезоне. Такое мнение ТАСС высказал президент Российской федерации баскетбола Андрей Кириленко.

«Я как друг, как болельщик, конечно, хотел бы видеть его продолжающим выступать в НХЛ и в следующем сезоне. Думаю, сил у него еще хватит. Конечно, ему сложнее. Больше занимает процесс восстановления, больше накапливается усталость, короче смены. Понятно, он не молод. Но он абсолютно любой команде принесет пользу. Как наставник, “дядька”, человек, который выходит на свой отрезок и качественно его проводит. Хуже он играть не стал, просто помедленнее чуть стал из-за “физики”. Но Леброн Джеймс может же продолжать в 41 год играть — и Саша может», — сказал Кириленко.

Вашингтон
2:3
1:0, 0:0, 1:2
ОТ
Колорадо
Хоккей, НХЛ, Неделя 22
22.03.2026, 19:30 (МСК UTC+3)
Capital One Arena, 18347 зрителей
Главные тренеры
Спенсер Карбери
Джаред Беднар
Вратари
Логан Томпсон
(00:00-05:07)
Маккензи Блэквуд
(00:00-24:19)
Логан Томпсон
(05:23-59:59)
Маккензи Блэквуд
(24:29-61:22)
Логан Томпсон
(60:00-61:22)
1-й период
03:14
Коул Хатсон
05:23
Николя Руа
11:53
Джастин Сурдиф
(Коннор Макмайкл, Мэтт Рой)
14:50
Паркер Келли
2-й период
24:29
Александр Овечкин
36:17
Брент Бернс
3-й период
41:05
Габриэль Ландескуг
(Мартин Нечас)
46:03
Николя Руа
(Захар Бардаков)
47:34
Джош Мэнсон
53:57
Габриэль Ландескуг
54:17
Александр Овечкин
(Дилан Строум, Коул Хатсон)
Овертайм
61:22
Брок Нельсон
(Мартин Нечас)
Статистика
Вашингтон
Колорадо
Штрафное время
4
10
Игра в большинстве
5
2
Голы в большинстве
1
0
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол в пустые ворота в меньшинстве
  • Гол в пустые ворота в большинстве
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
Биография Александра Овечкина: карьера и личная жизнь хоккеиста
Сегодня Александр Овечкин по праву является живой легендой мирового хоккея. В 39 лет спортсмен побил вечный рекорд Уэйна Гретцки и стал номером один на все времена, навсегда войдя в истории НХЛ. Как это удалось воспитаннику московского «Динамо», мы расскажем в его биографии.
Читать дальше