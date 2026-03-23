Хоккей
Хоккей. НХЛ
1-й период
Даллас
0
:
Вегас
0
П1
2.13
X
4.17
П2
2.93
Хоккей. НХЛ
04:00
Юта
:
Лос-Анджелес
П1
1.96
X
4.40
П2
3.30
Хоккей. НХЛ
не начался
Айлендерс
:
Коламбус
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
не начался
Анахайм
:
Баффало
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
не начался
Калгари
:
Тампа-Бэй
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Питтсбург
1
:
Каролина
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Чикаго
2
:
Нэшвилл
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Вашингтон
2
:
Колорадо
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Б
Рейнджерс
2
:
Виннипег
3
П1
X
П2

Гол Чинахова не спас «Питтсбург» от поражения в матче НХЛ

Гол Чинахова не спас «Питтсбург» от поражения в матче НХЛ против «Каролины».

Источник: Reuters

МОСКВА, 23 мар — РИА Новости. «Каролина Харрикейнз» на выезде обыграла «Питтсбург Пингвинз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча в Питтсбурге завершилась победой гостей со счетом 5:1 (1:0, 3:0, 1:1). В составе «Каролины» шайбы забросили Себастьян Ахо (1-я минута), Николай Элерс (27), Джайлен Чатфилд (30), Сет Джарвис (38) и Марк Янковски (59). У «Питтсбурга» отличился российский нападающий Егор Чинахов (55).

Хоккеисты «Каролины» Александр Никишин и Андрей Свечников записали на свой счет по результативной передаче.

«Каролина» (96 очков) выиграла третий матч лиги кряду и лидирует в турнирной таблице Столичного дивизиона, где «Питтсбург» (86) располагается на второй позиции.

В другом матче дня «Чикаго Блэкхокс» на своем льду в овертайме проиграл «Нэшвилл Предаторз» со счетом 2:3 (0:0, 2:1, 0:1, 0:1).

Питтсбург
1:5
0:1, 0:3, 1:1
Каролина
Хоккей, НХЛ, Неделя 22
22.03.2026, 22:00 (МСК UTC+3)
PPG Paints Arena, 18048 зрителей
Главные тренеры
Дэн Мьюз
Род Бриндамор
Вратари
Стюарт Скиннер
(00:00-55:50)
Фредерик Андерсен
(00:00-47:20)
Стюарт Скиннер
(c 58:56)
Фредерик Андерсен
(c 47:28)
1-й период
00:25
Райан Грэйвс
00:47
Себастьян Ахо
(Сет Джарвис)
2-й период
25:24
Самуэль Жирар
26:24
Николай Элерс
(Александр Никишин, Сет Джарвис)
29:15
Джален Чатфилд
(Эрик Робинсон)
30:40
Майк Райлли
36:39
Энтони Манта
36:39
Евгений Малкин
36:39
Тэйлор Холл
37:20
Сет Джарвис
(Николай Элерс, Андрей Свечников)
3-й период
47:28
Эрик Карлссон
49:24
Паркер Уотерспун
49:24
Джордан Мартинук
52:40
Элмер Содерблум
54:56
Егор Чинахов
(Брайан Раст, Сидни Кросби)
58:56
Марк Янковски
(Логан Стэнковен, Джексон Блэйк)
59:22
Майк Райлли
Статистика
Питтсбург
Каролина
Штрафное время
14
8
Игра в большинстве
2
5
Голы в большинстве
0
3
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол в пустые ворота в меньшинстве
  • Гол в пустые ворота в большинстве
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Буллит
  • Нереализованный буллит