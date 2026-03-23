Гол Чинахова не спас «Питтсбург» от поражения в матче НХЛ

МОСКВА, 23 мар — РИА Новости. «Каролина Харрикейнз» на выезде обыграла «Питтсбург Пингвинз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Встреча в Питтсбурге завершилась победой гостей со счетом 5:1 (1:0, 3:0, 1:1). В составе «Каролины» шайбы забросили Себастьян Ахо (1-я минута), Николай Элерс (27), Джайлен Чатфилд (30), Сет Джарвис (38) и Марк Янковски (59). У «Питтсбурга» отличился российский нападающий Егор Чинахов (55).
Хоккеисты «Каролины» Александр Никишин и Андрей Свечников записали на свой счет по результативной передаче.
«Каролина» (96 очков) выиграла третий матч лиги кряду и лидирует в турнирной таблице Столичного дивизиона, где «Питтсбург» (86) располагается на второй позиции.
В другом матче дня «Чикаго Блэкхокс» на своем льду в овертайме проиграл «Нэшвилл Предаторз» со счетом 2:3 (0:0, 2:1, 0:1, 0:1).
Дэн Мьюз
Род Бриндамор
Стюарт Скиннер
(00:00-55:50)
Фредерик Андерсен
(00:00-47:20)
Стюарт Скиннер
(c 58:56)
Фредерик Андерсен
(c 47:28)
00:25
Райан Грэйвс
00:47
Себастьян Ахо
(Сет Джарвис)
25:24
Самуэль Жирар
26:24
Николай Элерс
(Александр Никишин, Сет Джарвис)
29:15
Джален Чатфилд
(Эрик Робинсон)
30:40
Майк Райлли
36:39
Энтони Манта
36:39
Евгений Малкин
36:39
Тэйлор Холл
37:20
Сет Джарвис
(Николай Элерс, Андрей Свечников)
47:28
Эрик Карлссон
49:24
Паркер Уотерспун
49:24
Джордан Мартинук
52:40
Элмер Содерблум
54:56
Егор Чинахов
(Брайан Раст, Сидни Кросби)
58:56
Марк Янковски
(Логан Стэнковен, Джексон Блэйк)
59:22
Майк Райлли
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- Гол в пустые ворота
- Гол в пустые ворота в меньшинстве
- Гол в пустые ворота в большинстве
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Буллит
- Нереализованный буллит